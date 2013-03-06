نظارت بر بازار شیراز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فروش بهاره منطقه جنوب شهر شیراز در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر یک هزار و 400 بازرس وظیفه نظارت بازار شیراز را بر عهده دارند اما بطور حتم با نزدیک شدن به ایام نوروز این نظارت ها افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: طی چند روز آینده شخصا به برخی از مراکز تجاری و محل های فروش مایحتاج مردم مراجعه خواهم کرد.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه در نمایشگاه های فروش بهاره تخفیفات مناسبی به شهروندان داده می شود گفت: توجه به خواسته های مردم از اولویت های کاری ما است که در این راستا پیرو درخواست های فراوان ساکنین مناطق مختلف شهر شیراز نمایشگاه بهاره را در دو قسمت شهر راه اندازی کردیم.

زرین کلاه تصریح کرد: در این نمایشگاه ها از هفت تا حدود 90 درصد تخفیف بر روی مایحتاج مردم وجود دارد و شهروندان می توانند اقلام مورد نیاز خود را از این مراکز خریداری کنند.

وی در خصوص واحدهای با برچسب های فروش ویژه افزود: براساس طرح ستاد تنظیم بازار 940 واحد صنفی در شیراز فروش ویژه را در دستور کار خود قرار دادند که با استقبال مردم مواجه شدند.