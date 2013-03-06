به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس قهرمانی جام فجر در استان قم در رده سنی زیر 14 سال با حضور چهره‌های مستعد و آینده دار این رده سنی و با شور و جذابیت قابل توجهی برگزار شد و با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات که در سطح بسیار خوب و کیفیت مطلوبی به انجام رسید، رقابت‌ بین تمام تنیس‌بازان شرکت‌کننده نزدیک، جذاب و تماشایی بود و تمام تنیس‌بازان شرکت‌کننده برای کسب عناوین اول تا سوم، رقابتی نزدیک را برگزار کردند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هیئت تنیس استان قم تنیس‌بازان شرکت‌کننده در پیکارهای جام فجر زیر 14 سال تنیس استان قم، در زمین‌های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با یکدیگر مسابقه دادند که در پایان نفرات اول تا سوم این رده سنی معرفی و شناخته شدند.

این دوره از مسابقات‌ در حالی پایان یافت که در جدال مدعیان آرش میرعارفی به عنوان چهره برتر مسابقات، با کسب پیروزی برابر تمام مدعیان و حریفان شرکت‌کننده در این رقابت‌ها، موفق به کسب مقام نخست و عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کرد.

بعد از آرش میرعارفی که بر سکوی نخست این رقابت‌ها جای گرفت، علی سیدصالحی با شکست در دیدار نهایی برابر میرعارفی در جایگاه دوم ایستاد و در نهایت به مقام نایب‌قهرمانی این دوره از رقابت‌های تنیس جام فجر استان قم راضی شد.

به غیر از دیدار نهایی این دوره از مسابقات که مشخص‌ کننده قهرمان و نایب‌قهرمان پیکارها بود، مقام سوم مشترک نیز به مهدی آدابی و مرتضی مرشدی رسید تا بدین‌ ترتیب پیکارهای تنیس جام فجر استان قم در رده سنی زیر 14 سال با شناخت برترین‌ها به پایان برسد.

مسابقات تنیس جام فجر استان قم امسال علاوه بر برگزاری رقابت‌های جذاب و قابل توجه در بین تنیس‌بازان رده سنی زیر 14 سال، با شرکت تنیس‌بازان دیگر رده‌های سنی نیز برگزار شد و سرانجام هیئت تنیس استان قم از برترین ها تجلیل کرد.

این در حالی است که همزمان با برگزاری پیکارهای تنیس جام فجر در قم، مسابقات تنیس قهرمانی جام حذفی کشور نیز به انجام رسید که طی آن تیم های تنیس مردان و بانوان هیئت قم نیز در این رقابت ها شرکت کردند اما با وجود راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی از صعود به مراحل بالاتر باز ماندند.