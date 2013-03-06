كمك مالي و نظامي به گروههاي مسلح در سوريه شرايط را پيچيده تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره نقش ايران در حل بحران سوريه با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران از ابتداي بحران سوريه همواره بر لزوم راه حل سياسي و گفتگوهاي ملي با مشاركت تمامي جريانهاي سياسي مؤثر و در چارچوب منافع كلان مردم سوريه تأكيد كرده است افزود اين امر تنها با اهتمام تمام طرفها به برقراري امنيت و آرامش در سوريه امكان پذير است.



مهمانپرست با تأكيد بر اين نكته كه كمك مالي و نظامي به گروههاي مسلح در سوريه شرايط را پيچيده تر و رسيدن به راه حل مناسب بر اساس انتخاب مردم را سخت تر مي كند اظهار داشت: مردم فهيم و مقاوم سوريه بر اساس حق تعيين سرنوشت خود توانايي مقابله با مداخلات خارجي را دارند و اجازه نمي دهند كه ديگران از بيرون اراده خود را بر اين كشور تحميل كنند.



سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از نقش مثبت و سازنده جمهوري اسلامي ايران در حل بحرانها و چالشهاي منطقه اي بخصوص افغانستان و عراق با هدف كمك به برقراري امنيت و ثبات پايدار در منطقه ياد كرد و مخالفت كشورمان را با هرگونه مداخله خارجي در سوريه اعلام کرد.