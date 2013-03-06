طرح جمع آوری اراذل و اوباش بزودی اجرا خواهد شد/ برخورد با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نیکمرام بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های استان که در محل فرماندهی پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه چهارشنبه پایان سال از همه والدین و خانواده ها تقاضا داریم به منظور جلوگیری از حادثه ناگوار برای فرزندانشان در این ایام بیشتر مراقب باشند.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی افزود: پلیس با کسانی که قصد ایجاد مزاحمت بویژه مزاحمت های صوتی برای مردم داشته باشند به شدت و با جدیت برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نیکمرام بیان کرد: پلیس همچنین با افرادی که قصد هنجار شکنی داشته باشند و با رقص و پایکوبی در اماکن عمومی نظم جامعه را بر هم بزنند، مقابله خواهد کرد.

وی با اشاره به کشف 516 هزار و 873 عدد از انواع مواد محترقه از ابتدای سال تاکنون بیان کرد: با فروشندگان مواد محترقه نیز برخورد شدیدی خواهیم داشت.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری معتادان بیان کرد: این طرح هنوز ادامه دارد و پلیس تاکنون موفق به جمع آوری و دستگیری تعداد قابل توجهی از این معتادان شده است.

سرهنگ نیکمرام گفت: طرح های نوروزی نیروی انتظامی تا هفدهم فروردین ماه سال 92 ادامه خواهد داشت تا مردم بتوانند با خیال راحت و آسایش روان از تعطیلاتشان لذت ببرند.

وی با اشاره به مذهبی بودن شهر مشهد و وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) با تاکید بر لزوم حفظ شان این شهر مذهبی از جانب هم شهریان مشهدی از مسافران و زائران نوروزی نیز درخواست کرد تا شئونات اسلامی را در حد اعلا حفظ کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی افزود: پلیس با افراد بد حجاب بویژه در ایم نوروز و خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نیکمرام گفت: با توجه به اینکه نوروز امسال با دهه فاطمیه همزمان شده است از همه زائران و مجاوران درخواست می کنیم تا حرمت ایام حزن و اندوه فرزندان زهرا(س) را حفظ کنند.

وی تاکید کرد: برخورد با بد حجابی در مرحله اول لسانی و در صورت مقاومت انتظامی و در نهایت برخورد قضایی خواهد بود.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی افزود: بر افروختن آتش در شب چهارشنبه سوری به خودی خود شاید جرم محسوب نشود اما اگر با این کار برای مردم مزاحمتی ایجاد شود مطمئنا پلیس ملزم به برخورد خواهد بود.

سرهنگ نیکمرام با اشاره به گستردگی کار پلیس در شب چهارشنبه سوری بیان کرد: طرح برقراری امنیت مردم در شب چهارشنبه سوری با کمک نیروهای مردمی بسیج اجرا خواهد شد.