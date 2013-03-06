به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جلسه اجلاس سیزدهم چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که عصر امروز چهارشنبه برگزار شد، پس از نطق مبسوط ریاست سازمان صدا و سیما و پاسخگویی به برخی بیانات نمایندگان، رئیس مجلس خبرگان رهبری با تشكر از نمایندگان خبرگان، خاطر نشان كرد كه با توجه به پیشرفت های پس از انقلاب، برخی مسائل انتقادی مطروحه پیگیری خواهد شد.
آیت الله مهدوی كنی بار دیگر سران نظام را به وحدت فرا خواند و هرگونه شائبه تفرقه را مضر برای مملكت دانست.
وی همچنین در ادامه با توصیهای اخلاقی خطاب به رئیس جمهور آینده، همگان را به تقوی فرا خواند و بیان داشت كه عزت از برای خداوند است.
رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه «نباید طوری صحبت کرد که انگار از اول انقلاب دستاوردی نداشتهایم» گفت: این همه نعمت فراوان از جمله؛ حجاب زنان، حضور گسترده مردم در شبهای احیاء، راهپیماییها و عزاداریها بعد از انقلاب برای کشور ما آمده است.
وی همچنین با بیان اینکه «مردم ما علاقهمند «به انقلاب و اسلام هستند» افزود: مردم ما به مسائل اسلامی پایدارند و ارزشها از دستاوردهای انقلاب است. در کشور ما وقتی میخواستیم در گذشته نماز بخوانیم حتی در دولت آقای بازرگان در گوشه یک اتاق مخفیانه نماز میخواندیم، اما امروز توجه بسیاری به مسائل ارزشی وجود دارد.
وی با بیان اینکه «ما ناامید نیستیم» خاطرنشان کرد: پیشرفت داشتهایم، البته به این معنا نیست که اشکالی وجود ندارد، از مسوولان میخواهیم که از اختلافات، تشتت، تفرق و تفرقهانگیزی بپرهیزند، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در این ایام از مطرح کردن مسائل جزیی در بین عموم پرهیز شود و مجلس، دولت و قوه قضاییه از این موضوع بپرهیزند؛ چون اگر با هم اینطور برخورد کنیم، نمیتوانیم احترام مردم را جلب کنیم.
مهدویکنی همچنین با بیان اینکه «نباید مسائلی که باعث تضعیف حوزه رهبری میشود را مطرح کنیم» گفت: نباید اینطور باشد که دستورات رهبری مورد توجه قرار نگیرد، حتی اگر صراحتا مخالفت نکنیم، چون این موضوع از گناهان کبیره است و باعث سوءاستفاده رسانههای بیگانه میشود.
آیتالله مهدوی کنی با بیان اینکه هر اقدامی که موجب تضعیف حوزه ولی فقیه شود گناه کبیره است، افزود: نباید مسائلی مطرح کنیم که حوزه رهبری و ولایت فقیه تضعیف شود ولو اینکه این حرفها به صراحت مقابله با رهبری نباشد.
وی در ادامه به انتخابات آتی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: توصیه من این است کسانی کاندیدا شوند که صلاحیت و رای آوری دارند حالا ممکن است کسی صلاحیت داشته باشد اما رای نداشته باشد در این صورت تقصیر مردم و آقایان چیست.
آیتالله مهدوی کنی با بیان اینکه در طول فعالیت سیاسی خود همواره از افرادی که صلاحیت و رایآوری داشتهاند حمایت کرده است، گفت: بنده هیچ پستی را تاکنون نپذیرفتهام مگر اینکه به من تحمیل شده باشد چرا که عزت دست خداست و ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حضرت ولی عصر (عج) زمانی از ما راضی میشود که ما اختلافات جزئی را کنار بگذاریم، گفت: نباید طوری حرف بزنیم رسانههای بیگانه از آن سوء استفاده کنند باید در نظر داشته باشیم که اقداماتمان اختلاف برانگیز نباشد.
آیتالله مهدویکنی با تشکر از حضور نمایندگان برای حضور دو روزه در این اجلاس اظهار کرد: امیدوارم آقایان فردا هم در حرم امام(ره) حضور حداکثری داشته باشند؛ گرچه این حضور هر سال تکرار میشود اما میتواند عکسالعمل خوبی برای انقلاب و مردم داشته باشد.
وی با بیان اینکه «شما خبرگان ملت هستید و مجلس خبرگان از دستاوردهای امام (ره)» خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس خبرگان در همه اجلاسها حضور داشتند و مسائلی را در این جلسات مطرح کردهاند که انشاءالله به عنوان تذکر برای اصلاح امور پیگیری شود. در این راستا کمیته پیگیری نیاز است.
وی ادامه داد: در کمیته پیگیری باید افرادی دلسوز و اهل نظر حضور داشته باشند که نظرات را مکتوب کنند و به هیات رییسه بفرستند و تا حدی که بتوانیم، با مقام معظم رهبری هماهنگ کنیم تا از طریق پیگیریهای لازم در راستای حل مشکلات از آن بهره بگیریم.
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