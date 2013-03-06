پرسپولیس گناوه به مرحله دوم فوتبال نونهالان كشور صعود كرد

به گزارش خبرنگار مهر، از سري مسابقات فوتبال نونهالان زيرگروه ليگ برتر كشور در ديدار برگشت پرسپوليس گناوه در ورزشگاه شهيد سراجي گناوه دو بر يك مغلوب مهمان خود پويش شيراز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين ديدار عارف خدري سرمربي پرسپوليس عليرضا اسماعيلي، عليرضا حيدري، سيد حسين صدري، عليرضا جلالي، عليرضا بهروزي، ابوالفضل غلامي، اميررضا نعيمي نيا، حميدررضا يوسفي، حيدر صداقت، علي اوس و مصطفي هاشمي را در تركيب خود قرار داده بود.

در مقابل سجاد شيباني مربي پويش نیز سعيد امامي، حميد فرامرزي، محمد بدر، رضا زارعي، شاهين محمدي، محمدرضا كشاورز، عباس محمودي، حسين رنجبر، آرش معمر، عليرضا كشاورزي و محمدرضا چنگيزي را به زمين فرستاد.

در اين ديدار با توجه به اينكه پرسپوليس در شيراز توانسته بود دو بر صفر با گلزني حيدر صداقت ميزبان خود را شكست دهد به نوعي خود را صعودكننده مي‌دانست ولي در ميدان چيز ديگري رقم خورد.

پويش شيراز خود را هم در نتيجه گيري و هم در روند بازي برتر از قرمزپوشان نشان داد و توانست با دو گل عباس محمودي و حميدرضا محيط در مقابل تك گل اميررضا نعيمي نيا پيروز از زمين خارج شود ولي به دليل باخت دو بر صفر در ديدار رفت در مجموع اين پرسپوليس گناوه بود كه سه بر دو پيروز و به دور بعدي صعود كرد.

اين مسابقات به صورت حذفي و رفت و برگشت در هر مرحله انجام مي گيرند و دو تيم صعود كننده به ليگ برتر مي توانند پس از گذشت چهار مرحله خود را ليگ برتري ببينند.

پرسپوليس در ديدار بعد بايد به مصاف نماينده نورآباد برود.