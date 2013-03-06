اجراي طرحهاي ويژه براي روان سازي ترافيك قم در تعطيلات نوروز 92

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوري در جلسه كميته ترافيك و حمل و نقل استان كه با حضور مديران دستگاههاي مرتبط برگزار شد، با اشاره به نزديكي تعطيلات نوروزي و آغاز سفرهاي هم ميهنان عزيز به اقصي نقاط كشور و قرارگيري استان در شاهراه مواصلاتي اكثر استانها، از آماده باش كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط با حمل و نقل و ترافيك در حوزه شهري و برون شهري خبر داد و گفت: طرحهاي ويژه اي براي روان سازي ترافيك و تردد زائرين بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه (س) از 24 اسفندماه سال جاري تا 16 فروردين ماه سال آينده در اطراف حرم مطهر و هسته مركزي شهر به اجرا در مي آيد.

وي افزود: اين طرحها شامل اجراي محدوديتهاي عبور و مرور، آماده سازي پاركينگ ها، اصلاح هندسي برخي معابر، ايمن سازي ورودي و خروجي پاركينگ ها و نصب تابلو و علائم خواهد بود كه بايد تا قبل از شروع زمان طرح به اتمام برسد.

معاون امور عمراني استاندار و رئيس شوراي ترافيك استان همچنين از استقرار پليس راه استان در كليه محورهاي مواصلاتي استان در زمان اجراي طرح خبر داد و گفت: پليس راه استان با استفاده از تمام ظرفيت پرسنلي و تجهيزات و امكانات خودرويي در محورها مستقر و جريان سفرهاي هم ميهنانمان را مديريت و هدايت خواهد كرد.

وي بيان داشت: طرح ممنوعيت عبور تريلي در روزهاي 29 اسفند، 4، 12 و 13 فرورودين در محورهاي قديم قم- تهران، قم- سلفچگان و قم- كاشان اجرا خواهد شد.

در اين جلسه مقرر شد اخذ عوارض در ابتداي آزادراه قم كاشان در ساعات اوج سفر تعطيل و در مقصد عوارض دريافت گردد.