اجرای عمومی نمایش مجلس نقالی بیژن و منیزه در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری نویسنده و کارگردان نمایش مجلس نقالی بیژن و منیزه عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عمومی این نمایش طی روزهای پایانی سال در شهرهای مختلف استان بوشهر خبر داد.

وی گفت: این نمایش میدانی بر اساس داستان بیژن و منیزه یکی از داستان های شاهنامه نوشته شده و علاوه بر حکایت داستان اصلی شاهنامه داستانی فرعی نیز براساس زندگی امروزی یک زوج بوشهری با بیژن و منیژه داستان ادامه پیدا می کند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر تصریح کرد: این نمایش نگاهی طنز و انتقادی به بعضی شیوه‌های غلط زندگی امروز دارد. این نمایش بعد از اجرای عمومی خود را آماده شرکت در چند جشنواره ملی و بین المللی می کند.

این هنرمند افزود: دراین نمایش که کاری از گروه تئاتر ایلیا می باشد، دو بازیگر خوب تئاتر استان خانم فرانک بلورزاده و اسماعیل احمدی حضور دارند.

مظفری ادامه داد: این نمایش طی روزهای 16و 18 اسفند به مناسبت روز بوشهر در شهر بوشهر، 21اسفند در دانشگاه آزاد عالی شهر و 25 اسفند در گناوه به اجرای عمومی در خواهد آمد و دیگر اجراها نیز متعاقبا به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر تصریح کرد: گروه تئاتر ایلیا در ماه گذشته نیز نمایش آئینی دی زنگرو را در بوشهر، گناوه و تهران به اجرای عمومی درآورده است.

اجرای عموم نمایش کمدی اسکاتلندی ها و دزد بغداد در دیر

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر در ادامه بیان داشت: نمایش کمدی اسکاتلندی ها و دزد بغداد به مناسبت فرا رسیدن سال نو در دیر اجرای عمومی می شود.

مظفری گفت: در ادامه رپرتوار نمایشی که از اول بهمن در سراسر استان شروع شده و تا پایان اسفند نیز ادامه خواهد داشت، این نمایش نیز در شهر دیر به اجرای عموم در خواهد آمد.

وی ادامه داد: نمایش اسکاتلندی‌ها نوشته و کارگردانی محمد فخرایی کاری از گروه تئاتر آفرینگان دیر است که قرار است در روزهای 15الی17اسفند ماه 91در تالار فرهنگ دیر به روی صحنه برود.

رئيس انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر در پايان گفت: در این نمایش بازیگران جوانی همچون رضا حجری، ابراهیم راستي، روح الله فرهنگ دوست، محمدجواد امینی، وحید بردستانی زاده، حبیب الله مومنی، فاخته مومنی زاده، فریده درویشی، سعیده زبیری، ندا جهرمی، محمدپولادی و اكبر ابراهيمي به ایفای نقش می پردازند.