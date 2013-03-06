به گزارش خبرگزاری مهر، حسين رضايي نسب با اعلام اين خبر اظهار داشت: در این کاروان ۲۰ هزار از انواع شاخه بریده و بوته گل به معرض نمایش گذاشته شده که در طول مسیر این کاروان گل، ۱۸ وسیله نقلیه مختلف از جمله تریلی،کامیون و دوچرخه با پوشش و المانهای گل های مختلف خودنمایی خواهد كرد.

وي افزود: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم برای نخستین بار این کارناوال گل را با در نظر گرفتن مشکلات و گرفتاری‌های شهروندان و برای ایجاد فضای جذاب در شهر ، در اقدامی خلاقانه راه اندازی مي نمايد.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري قم با اشاره به اينكه این کارناوال پیام‌آور آغاز نوروز ۱۳۹۲ است، اذعان داشت: اين اقدام در حقیقت یک نمایشگاه مجازی را به سطح شهر برده و به منزله یک نمایشگاه کوچک شهری، نه تنها به زیباسازی شهر کمک می‌کند بلکه به ارتقاء فرهنگ استفاده از گل و گياه و در پی آن افزایش سرانه مصرف گل کمک می کند.

مديرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری قم با اشاره به اينكه سازمان پاركها و فضاي سبز به ساختمان جديد واقع در جاده قدیم قم - تهران -بلوار شهید رجایی - میدان میوه و تره بار جنب بانک ملی انتقال یافته است تصريح كرد: شهروندان گرامی می‌تواند باشماره تلفن‌های ۶۶-۶۶۴۱۰۵۵ با سازمان پارکها و فضای سبز در ارتباط باشند و نظرات خود را با ما در ميان بگذارند.