شناخت استعدادهای دانش آموزی در جشنواره نویسندگان فردا/ تقدیر از 24 اثر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره نویسندگان فردا که در محل تالار تربیت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهانتی که از جانب دشمنان اسلام به پیامبر اکرم(ص) شد تصمیم گرفتیم مبنای کتاب هایی که برای این دوره از جشنواره ارسال می شود را در دفاع از رسول گرامی اسلام بگذاریم.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: آثار بسیار خوبی از دانش آموزان سراسر استان به دستمان رسید که همین امر نشان دهنده رشد چشمگیر فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین دانش آموزان خراسانی است.

غلامی بیان کرد: سال گذشته یک هزار و 300 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و در سال جاری این تعداد از آثار دریافت شده به دبیرخانه بیشتر از سه هزار اثر بود.

وی افزود: این تعداد اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره نویسندگان فردا که رشد آن چیزی بیش از صد درصد است نشان دهنده استعدادهای برتر و آینده ای روشن برای خراسان رضوی و کل کشور است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: از تعداد کل آثار رسیده 24 اثر مورد تقدیر قرار می گیرند.

غلامی افزود: در جنگ نابرابر نرم نباید در برابر دشمنان منفعلانه برخورد کنیم و طرح های از این گونه که در آموزش و پرورش اجرا می شود در واقع به منظور دفاع در برابر جنگ نرم است.