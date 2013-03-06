عامل هك پروفايل شخصي در گيلان شناسايي و دستگيري شد/ فيس بوك جولانگاه مجرمان بسيار زياد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج محمدخاني عصر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تشریح این خبر افزود: با ارجاع يك فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهي خانم 21 ساله گيلاني مبني بر هك پروفايل شخصي و سرقت تصاوير خصوصي وي از فيس بوك به قصد اخاذي، موضوع به صورت ويژه در دستور کار اين پليس قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با بهره جستن از توان علمي و عملي كارشناسان پليس فتا و پي جويي هاي فني و تخصصي، متهم كه قصد داشت در پشت نقاب مجازي هويت واقعي اش را پنهان سازد در كمتر از سه روز شناسايي و دستگير شد.

رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي گيلان با اعلام اینکه متهم در بازجويي هاي به عمل آمده ضمن اقرار به جرم خود، درباره نحوه هك پروفايل شخصي شاكي به ماموران پليس فتا گفت: نخست درخواست دوستي برايش فرستادم وقتي با درخواست دوستي ام موافقت كرد با روشي خاص، اطلاعات وي را هك كرده و براي اينكه پروفايل او را برگردانم درخواست وجه نقد از وي کردم.

وی همچنین به كاربران ايراني عضو شبکه هاي اجتماعي توصيه كرد: از نگهداري تصاوير و ويدئوهاي خصوصي در پروفايل خود پرهيز کرده و به هيچ عنوان به ادعاهاي كاذب مديران شبكه هاي اجتماعي پيرامون حفظ حريم خصوصي كاربران اعتماد و اطمينان نكنند و به درخواست دوستي و مطالب جذاب و اغواء كننده اي كه برايشان ارسال مي شود، ترتيب اثر نداده و اعتنايي نكنند و قبل از هرگونه مشاهده آن را حذف زيرا ممكن است از سوي هكرها مورد حمله قرار گيرند.

محمد خاني در ادامه یادآورشد: كاربران بايد هميشه اين موضوع را مد نظر قرار دهند كه فيس بوك جولانگاه مجرمين بسيار زيادي است كه با مقاصد مجرمانه به دنبال سودجويي و سوء استفاده از كاربران هستند.