پایگاه های صیانت از اراضی ملی در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه چهارشنبه در جلسه تشریح برنامه های ویژه دادگستری استان برای ایام تعطیلات نوروزی گفت: امسال با راه اندازی پایگاههای سیار و اکیپهای ویژه، با هر گونه تخریب احتمالی اراضی ملی و منابع طبیعی شدیدترین برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

وی به راه اندازی گشت های ویژه در جهت صیانت و حفاظت از اراضی ملی در این ایام اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سالهای گذشته شاهد اقدامات غیرقانونی عده ای فرصت طلب در تجاوز به حقوق بیت المال در تعطیلات نوروزی بودیم.

رضایی در همچنین در تشریح تدابیر قضایی برای نوروز امسال در استان اردبیل یادآور شد: دستگاه قضایی مصمم است با افراد مخل‌ امنيت‌ و آسايش‌ مردم‌ با‌ سوءاستفاده از آداب‌، رسوم‌ و هيجان‌ مردم‌ به بهانه چهارشنبه آخر سال برخورد جدي‌ قانوني‌ کند.

وی با بیان اینکه موادمحترقه و منفجره غیرمجاز موجب‌ اذيت‌ و آزار شهروندان،و اخلال‌ در نظم‌ و آسايش‌ عمومي‌ و مزاحمت‌ براي‌ شهروندان و حتی تخريب‌ اموال‌ و تاسيسات‌ عمومي‌ می شود، تاکید کرد: در این راستا با فروشندگان موادمحترقه و منفجره غیرمجاز به شدت برخورخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان از خانواده ها خواست در این خصوص بر رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت و مراقبت لازم را داشته باشند.

وی همچنین ضمن اشاره به طرح سازمان یافته و هدفمند اعطا مرخصی به زندانیان در ایام تعطیلات تصریح کرد: با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و بازسازي اجتماعي واخلاقي زندانيان به واجدین شرایط از جمله زندانیان محکوم در جرائم غیرعمدی و مالی با اخذ تامين مناسب و برابر ضوابط ابلاغی مرخصي داده خواهد شد.

رضایی با تاکید بر ضرورت حضور فعالانه قضات در ایام تعطیلات نوروزی متذکر شد: هرچند در این ایام محاکم وقت رسیدگی ندارند اما در مراجعی چون دادسراها لازم است قضات کشیک حضوری جدی و مستمر داشته باشند تا در امور قضایی مراجعین خللی ایجاد نشود.

وی با اشاره به تدابیر پیشگیرانه انجام گرفته جهت تامین رفاه، آسایش و امنیت شهروندان و گردشگران در ایام تعطیلات عنوان کرد: در صورت وصول گزارش جرائم و یا شکایت، قضات کشیک در سطح استان اردبیل با حساسیت و در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام خواهند داد.