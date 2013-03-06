به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان جامعه پزشکی بوشهر اظهار داشت: رویکرد خدمت مسئولان به مردم به عنوان یک حرکت ارزشی کاملا ملموس است و میتوان این خدمات را تا اعماق روستاها مشاهده کرد.
وی بر لزوم تلاش همه مسئولان برای خدمت مضاعف به مردم تاکید کرد و بیان داشت: روند خدمت مسئولان به مردم باید پرشتابتر شود زیرا این مردم صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در ادامه با تحلیلی از فعالیت جریانهای انحرافی در طول انقلاب، تصریح کرد: انحراف جدید تکاملیافته تمام انحرافهای قبلی است که از دین میگویند ولی اعتقادی به روحانیت به عنوان پاسداران حریم دین ندارد.
وی ادامه داد: این افراد از ولایت میگویند ولی در عمل خلاف آن عمل میکنند، از انقلاب میگویند ولی به دنبال سازش با استکبار هستند، از فتنه میگویند ولی در باطنش به دنبال احیای فتنه هستند و پیوندی نامبارک با آن بسته هستند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه تاکید کرد: نگاهی به برخی حرکتها بیانگر این است که این جریان بهدنبال شبکهسازی اجتماعی درون استانها است.
رضائی اضافه کرد: این جریان اگر چه به دلیل بصیرت مردم راه به جایی نبرده است ولی تلاش دارد با برخی شعارهای ظاهرپسند چهره خود را پنهان دارد و اگر لازم باشد برای رسیدن به اهداف خود به هر نخبهسوزی روی میآورد.
وی با محکومکردن برخی حرکات ضدفرهنگی در استان بوشهر گفت: تاریخ استکبارستیزی و دینمداری مردم استان بوشهر ثابت کرده است هر کس بخواهد متظاهرانه با فرهنگ و اعتقادات دینی مردم بازی کند چندان دوامی نخواهد داشت و به شهادت تاریخ خون شهیدعاشوری و رئیسعلی دلواری و شهید نادر مهدویها در رگهایشان جاری است.
معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: در کنار سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس تنها اندیشههایی ماندگارند که تفکر ولایتمدارانه و شهادتطلبانه داشته باشند و به عشق امام و شهدا وانقلاب و ولایت بطپند.
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