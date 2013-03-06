  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۰۱

حاجی نقی:

جشن نیکوکاری صحنه تعامل مردم و خیرین است

جشن نیکوکاری صحنه تعامل مردم و خیرین است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي گفت: جشن نیکوکاری صحنه تعامل مردم و خیرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر حاجي نقي، بعد ازظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نيكوكاري در ناحيه تبادكان مشهد، با بیان اینکه در برگزاري جشن عاطفه ها، اميد و احساسات در انسانها تجلي پيدا مي كند، اظهار کرد: جشن نيكوكاري صحنه اي از همكاري و تعامل مردم و خيرين است.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي بیان کرد: همه ساله در برگزاري جشن نيكوكاري در نيمه دوم اسفند ماه شاهد صحنه هاي عاطفي و احساسي از سوي خيرين، نيكوكاران و دانش آموزاني هستيم كه قدم در راه تقسيم كردن شادي هايشان با يكديگر برداشته اند.

حاجي نقي با تاکید بر اینکه يكي از آثار حضور مردم و نيكوكاران تجلي احساس اميد به آينده است، تصریح کرد: با اين جشن دوستي و ياري رساندن به منصه ظهور و نمايش گذاشته می شود.

وي بیان کرد: دانش آموزان و مردم با بصيرت در صحنه عمل حاضر شده و به همگان نشان می دهند كه نيازمندان و محرومين در انديشه هاي آنان داراي جايگاه خاص و ویژه هستند.

کد مطلب 2013424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها