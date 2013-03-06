جشن نیکوکاری صحنه تعامل مردم و خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر حاجي نقي، بعد ازظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نيكوكاري در ناحيه تبادكان مشهد، با بیان اینکه در برگزاري جشن عاطفه ها، اميد و احساسات در انسانها تجلي پيدا مي كند، اظهار کرد: جشن نيكوكاري صحنه اي از همكاري و تعامل مردم و خيرين است.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي بیان کرد: همه ساله در برگزاري جشن نيكوكاري در نيمه دوم اسفند ماه شاهد صحنه هاي عاطفي و احساسي از سوي خيرين، نيكوكاران و دانش آموزاني هستيم كه قدم در راه تقسيم كردن شادي هايشان با يكديگر برداشته اند.

حاجي نقي با تاکید بر اینکه يكي از آثار حضور مردم و نيكوكاران تجلي احساس اميد به آينده است، تصریح کرد: با اين جشن دوستي و ياري رساندن به منصه ظهور و نمايش گذاشته می شود.

وي بیان کرد: دانش آموزان و مردم با بصيرت در صحنه عمل حاضر شده و به همگان نشان می دهند كه نيازمندان و محرومين در انديشه هاي آنان داراي جايگاه خاص و ویژه هستند.