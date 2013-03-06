آمانو بار دیگر به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهار شنبه "یوکیوآمانو" مدیر کل ژاپنی فعلی این آژانس را برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان مدیر کل انتخاب کرد.

وی در سال 2009 برای اولین بار به عنوان مدیر کل این آژانس انتخاب شد.

دوره جدید ریاست آمانوی 65 ساله در ماه سپتامبر(شهریور) آغاز خواهد شد.

گفتنی است یوکیو آمانو،48 ساعت قبل از انتخاب مجددش به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ضد و نقیضی درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به شورای حکام ارائه داد تا با حمایتهای آمریکا و متحدانش، پاداش این رویکرد ضد ایرانی را دریافت کند.