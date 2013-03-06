بانك جامع اطلاعات كارگران استان قم تدوين شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در جلسه كميسيون كارگري استان، با اشاره به وضعيت جامعه كارگري استان، سخنان مقام معظم رهبري در خصوص توجه به توليد ملي و كار و سرمايه ايران را يادآور شد و اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري براي گسترش چتر حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، علي رغم توطئه دشمنان و شرايط تحريم هاي اقتصادي، توليد استان در شرايط بسيار خوبي به سر مي برد.

وي با اشاره به رفع بخش اعظمي از مشكلات صنايع و كارخانجات استان، تصريح كرد: در سال جاري به سبب افزايش تحريم هاي اقتصادي عليه ملت ايران، مشكلات متعددي براي تامين مواد اوليه كارخانجات و صنايع ايجاد شد اما با تدبير مديران تحريم هاي اقتصادي زمينه اي بسيار مطلوب را براي رشد توليد داخلي و رونق كسب و كار صنايع در استان فراهم كرد.

معاون سياسي امنيتي استاندار قم روند مطلوب اشتغال زايي در استان را يادآور شد و افزود: استان با توجه به وضعيت صنايع و كارخانجات، از نظر اشتغال زايي در وضعيت خوبي به سر مي برد.

حجت الاسلام انصاري با تاكيد بر لزوم توجه به وضعيت جامعه كارگري استان خاطرنشان كرد: با توجه به تدابير انديشيده شده و رفع مشكلات كارخانجات استان، روند جذب نيروي كار در صنايع استان مطلوب است.

وي در ادامه سخنان خود خواستار تدوين بانك جامع اطلاعات كارگران استان شد و افزود: با وجود اطلاعات جامع و كامل در خصوص جامعه كارگري استان، مي توان به خوبي مشكلات اين قشر جامعه را با سرعت برطرف كرده روند خدمات رساني به آنان را تسريع كرد.

ضرورت آشناسازي مردم با فرقه‌هاي انحرافي

معاون سياسي امنيتي استاندار قم بر ضرورت آشناسازي مردم با فرقه‌هاي انحرافي و ضاله تأكيد كرد.

حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در جلسه كميسيون فرق و مذاهب استان، با اشاره به ضرورت آشناسازي مردم با فرقه‌هاي انحرافي و ضاله اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامي با گسترش فرقه‌هاي انحرافي و ضاله درصدد ضربه زدن به اسلام و انقلاب اسلامي هستند.

وي با بيان اينكه آشنايي مردم با توطئه‌هاي دشمنان، كشور را در برابر خطرات احتمالي مصون نگه مي‌دارد، گفت: برگزاري دوره‌هاي آموزشي فرقه‌هاي انحرافي و ضاله و همچنين نمادهاي آنان، مي‌تواند مردم را نسبت به اهداف اين فرق آشنا ساخته و از نيل دشمنان به اهداف شومشان جلوگيري كند.

معاون سياسي امنيتي استاندار قم با اشاره به گسترش كتب و نمادهاي فرقه‌هاي انحرافي تصريح كرد: اصناف و بازاريان نيز بايد به طور كامل با ابعاد مختلف فرق انحرافي آشنا شوند تا اجازه توزيع محصولات مرتبط با اين فرقه‌ها در سطح جامعه داده نشود.

وي برگزاري نمايشگاه معرفي فرقه‌هاي ضاله و انحرافي در سطح استان را امري ضروري عنوان كرد و گفت: توجه به امور تبليغي و آشناسازي مردم با فرق ضاله، توطئه آنها براي ضربه زدن به اتحاد و وحدت جامعه را خنثي مي‌كند.