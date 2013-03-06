تکذیب ارائه طرح برای انتخابات ریاست جمهوری در مجلس خبرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان در این اطلاعیه عنوان شد طرحی كه از سوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و توسط آیت الله دری نجف آبادی اعلام وصول شد طرح اصلاح یكی از مواد آیین نامه داخلی این مجلس بود كه در جلسه گذشته از سوی كمیسیون آیین نامه عنوان شده بود.

در این اطلاعیه آمده است: این طرح به دلیل نیاز به كار كارشناسی بیشتر برای اصلاح به كمیسیون مربوطه ارجاع شده بود و در این جلسه پس از اصلاحات صورت گرفته مجددا اعلام وصول شد، بنابراین برداشت برخی از سایت ها و خبرگزاریها مبنی بر اینكه این طرح مربوط به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بوده است، از سوی هیئت رئیسه خبرگان رهبری تكذیب می گردد.