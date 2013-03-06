کتابخانه شهر دانسفهان بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور بخشدار، شهردار، امام جمعه، مديران ادارات و مردم دانسفهان، كتابخانه عمومي مسجد جامع شهر دانسفهان افتتاح شد.



محمدرضا مولايی سرپرست کتابخانه های عمومی استان قزوین در این مراسم گفت: اين كتابخانه با پيشنهاد و پيگيری مسئول كتابخانه آيت الله مدني دانسهفان و همكاری اداره كل کتابخانه های استان احداث شده است.



وی افزود: كتابخانه مسجد جامع شامل مخزن كتاب و سالن مطالعه و داراي دو هزار نسخه كتاب است كه از طرف اداره كل كتابخانه های استان نيز تعداد 500 جلد كتاب همزمان با افتتاح به اين كتابخانه اهدا شد.



مولایی بیان کرد: با توجه به مركزيت مسجد در دين اسلام و مراجعه مستمر مردم به اين مكان مقدس هدف از افتتاح اين كتابخانه دسترسي آسان اقشار مختلف مردم به كتاب و ارتقاء سطح علمي، فرهنگي و مذهبي عموم افراد این منطقه است.



این مسئول يادآورشد: به تجربه ثابت شده در بخش ها و شهرهايي كه مسئولان و مديران حمايت خوبي از كتاب و كتابخانه ها دارند، نه تنها امكان برگزاري برنامه هاي متنوع و جذاب بيشتري وجود دارد بلكه استقبال مردم به ويژه نوجوانان و جوانان نيز از مطالعه مفيد و كتابخواني گسترده تر است.



وي گفت: اميدواریم با پشتيبانی مسئولان استان شاهد گسترش كتاب و كتابخانه ها و به روزرساني آن ها همگام با جوامع پييشرفته باشیم.



شهر دانسفهان بخش رامند از توابع شهرستان بوئين زهراست كه كتابخانه عمومی نهادی آيت الله مدني اين شهر به مديريت فاطمه درزی رامندی از كتابخانه هاي فعال استان قزوين است.

