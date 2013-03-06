به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم در فاصله زمانی کمتر از چهار روز بعد از بازی سخت و نفس گیر هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باید در میهمانی یکی دیگر از مدعیان قهرمانی یعنی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بازی سخت دیگری را تجربه کند.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم از دیدار با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در این مسابقه حساس خارج از خانه سه امتیاز را می خواهند تا بتواند با تغییراتی که در جدول رده بندی به وجود می آید حداقل یک پله بالاتر آمده و از تیم های نیمه پائین جدول رده بندی فاصله بگیرند.

صعود دو پله ای صبا در جدول با تساوی خانگی برابر استقلال

صمد مرفاوی و شاگردانش در تيم فوتبال صباي قم خوب می‌دانند که بعد از هدر رفتن دو امتیاز در بازی هفته قبل مقابل استقلال تهران، در صورت لغزش در دیدار حساس هفته بیست و نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ممکن است جایگاهشان در جدول از دست برود و در رده بندی لیگ برتر نزول کنند.

البته جایگاه تيم فوتبال صبای قم در مکان نهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال تا پایان هفته بیست و هستم، قطعا جایگاه مطمئنی نیست چرا که صبای قم در این رتبه با تیم های ملوان بندر انزلی و فجر شهید سپاسی شیراز هم امتیاز است و چه بسا از دست دادن امتیاز در جدال با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در فولاد شهر، صباي قم را به رده های پائین تر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور بفرستد.

صبا خوب می‌داند که حتما باید از رقیب سرشناس خود در این دیدار امتیاز بگیرد ولی مرفاوی در این دیدار یک مشکل دارد و آنهم نداشتن تنی چند از بهترین نفرات خود برای این بازی حساس است چرا که اتفاقات دقایق پایانی بازی هفته بیست و هشتم برابر استقلال تهران برخی از بازیکنان صبا را با اخراج و اخطارهای بی مورد مواجه کرد و حالا مرفاوی باید با مشکلات زیادی برابر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان قرار بگیرد.

اخراج بازیکنان کلیدی صبای قم از دیدار با سپاهان

حالا در این اوضاع و احوال حساس صبای قم در جدول رده بندی لیگ، سهراب بختیاری زاده، حامد لک، میلاد نوری و رامین رضائیان از بازی هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و همراهی صبا در جدال سرنوشت ساز خارج از خانه با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان محروم هستند.

با این حال بازگشت مهدی مومنی که در هفته بیست و هفتم و در بازی خارج از خانه این فصل برابر تیم داماش گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت تک گل تیم صبای قم را به ثمر رساند و البته از همان بازی کارت زرد گرفت و بدین ترتیب برای بازی استقلال تهران سه اخطاره شد، می‌تواند برای صبای قم خبر امیدوار کننده ای باشد چرا که مومنی یک بازیکن سرعتی و تکنیکی تاثیر گذار در تیم صبای قم است.

بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 16عصر جمعه هجدهم اسفندماه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به انجام خواهد رسید.