20 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي فخريان، بعدازظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نيكوكاري در ناحيه تبادكان مشهد اظهار کرد: حضور دانش آموزان در جشن احسان و نيكوكاري، درس بزرگي به همگان است چرا كه بزرگ بودن در محدوده سن و سال نمي گنجد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی سپس به امضا تفاهم نامه بين آموزش وپرورش و كميته امداد خراسان رضوي اشاره و تصريح كرد: در سال گذشته در برگزاري جشن نيكوكاري 10 ميليارد ريال جمع آوري شده است كه با توجه به حضور پرشور و با نشاط مردم و خيرين نيكوكار پيش بيني مي شود اين رقم به 20 ميليارد ريال افزايش يابد.

فخریان بیان کرد: نگاه آموزش و پرورش به اين جشن نهادينه كردن انفاق و گسترش مساله نيكوكاري در بين اقشار مختلف جامعه است.