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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۲۴

فخریان:

20 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری می شود

20 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری جمع آوری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: پیش بینی می شود 20 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری امسال جمع آوری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي فخريان، بعدازظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نيكوكاري در ناحيه تبادكان مشهد اظهار کرد: حضور دانش آموزان در جشن احسان و نيكوكاري، درس بزرگي به همگان است چرا كه بزرگ بودن در محدوده سن و سال نمي گنجد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی سپس به امضا تفاهم نامه بين آموزش وپرورش و كميته امداد خراسان رضوي اشاره و تصريح كرد: در سال گذشته در برگزاري جشن نيكوكاري 10 ميليارد ريال جمع آوري شده است كه با توجه به حضور پرشور و با نشاط مردم و خيرين نيكوكار پيش بيني مي شود اين رقم به 20 ميليارد ريال افزايش يابد.

فخریان بیان کرد: نگاه آموزش و پرورش به اين جشن نهادينه كردن انفاق و گسترش مساله نيكوكاري در بين اقشار مختلف جامعه است.

کد مطلب 2013434

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