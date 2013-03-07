ممنوعیت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در مدارس/ واریز عیدی بازنشستگان در برخی از استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته جاری با اعلام ایجاد درس جدیدی برای دانش آموزان متوسطه اول(راهنمایی) آغاز شد. درسی بنام درس "آداب و مهارتهای زندگی" .

از سال تحصیلی آینده دانش آموزان مقطع اول راهنمایی علاوه بر تمامی کتاب هایشان باید آماده آموختن آداب و مهارت های زندگی نیز باشند تا پس از فارغ التحصیلی بتوانند از عهده زندگی در اجتماع برآیند.

به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پروش سبك زندگي اسلامي و ايراني به رشد و اعتلای شخصيت انساني، رضايتمندي از زيستن و معنادار كردن حيات مادي و معنوي مي‌انجامد.

وی افزود: آموزش‌هاي مدرسه‌اي آداب و مهارت‌هاي زندگي در دورة ابتدايي به‌صورت تلفيقي و در دوره متوسطه اول(راهنمایی) به‌صورت درس مستقل ارائه خواهد شد.

ساخت 10 درصد مدارس پروژه های مسکن مهر

ساخت پروژه های مسکن مهر بدون در نظرگرفتن زیرساخت های آن همواره مورد انتقاد کارشناسان به ویژه کارشناسان آموزشی بود،چرا که در این پروژه ها به اندازه جمعیت ساکن در آنها مدرسه ساخته نشده است و دانش آموزان این شهرک ها باید در کلاس های پرتراکم مشغول به تحصیل باشند.

در این زمینه نیز رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از ساخت و تجهیز 10 درصد مدارس پروژه های مسکن مهر خبر داده و گفته است: در پروژه های مسکن مهر به تعداد 28 هزار کلاس درس نیاز است که تاکنون تنها 10 درصد آن ساخت و تجهیز شده است.

به گفته مرتضی رئیسی مشکلات آموزشی پروژه های مسکن مهر اندک اندک و با استقرار جمعیت بروز می کند، این موضوع را ما از سال 1389 پیش بینی و به مسوولان اعلام کردیم.براساس پیش بینی های صورت گرفته اگر همه متقاضیان مسکن مهر در خانه های خود سکونت کنند، نیازمند ساخت 28 هزار کلاس درس در این پروژه ها هستیم که تاکنون تنها 10 درصد آن تامین شده اند.

وی گفته است: برای ساخت کلاس های استاندارد و تک نوبته در پروژه های مسکن مهر نیازمند عزم جدی و همچنین همکاری دولت، مجلس برای تامین اعتبار هستیم و دولت به تنهایی نمی تواند این بار عظیم را به دوش بکشد.

70 جذب 70 درصدی دانش آموزان به سمت هنرستان ها

همایش ملی نقش آموزش وپرورش در توسعه کارآفرینی این هفته با حضور مسوولان سازمان فنی و حرفه ای و وزیر تعاون و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد که نکته جالب توجه در این همایش اعلام جذب 70 درصدی دانش اموزان به سمت هنرستان ها از سوی وزیر آموزش و پرورش بود.

حاجی بابایی اعلام کرد: تا اول مهر ماه آینده ظرفیت پذیرش هنرستانها به 50 درصد می رسد، اما ایده آل آموزش و پرورش آن است که 70 درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای رفته و چرخ اقتصاد و اشتغال کشور را بچرخانند.

وی ادامه داد: اگر چه در سالهای گذشته کار و فناوری در هنرستانها به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده است اما کافی نیست و باید این موضوع در جامعه فراگیر شود.

به گفته حاجی بابایی دانش آموزان باید بدانند که با ورود به هنرستان ها خوشبخت تر می شوند. هم اکنون در جامعه میلیونها شغل وجود دارد که صاحب ندارد و میلیونها انسان هستند که شغل ندارند این به این دلیل است که تعریف ما از شغل و شاغلی تعریف مناسبی نیست.

فقر طراحی در لباسهای فرم دانش آموزان

جشنواره مد و لباس فجر در این هفته در مصلی تهران آغاز به کار کرد. جشنواره ای که قرار بود به صورت اختصاصی از سوی آموزش و پرورش برای طراحی لباس دانش اموزی برگزار شود اما مسوولان اموزش و پرورش ترجیح دادند که در این دوره جشنواره مد و لباس که از سوی وزارت ارشاد اسلامی برگزار می شود، نقش مشارکتی داشته باشند و به همین دلیل نیز نزدیک به 10 غرفه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا آنها طراحی های خود را در بحث لباس دانش اموزی در معرض دید عموم و تولیدکنندگان قرار دهند.

اما در این میان مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش از فقر طراحی در لباس های فرم دانش آموزان خبر داده و می گوید: مدل لباسهای فرم دانش آموزی متناسب با خواسته دانش آموزان نیست و در این حوزه با فقر مدل و طراحی های گوناگون مواجه هستیم.آموزش و پرورش در کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت هایی را انجام داده است، اما این اقدامات برای ما راضی کننده نیست و باید تنوع بیشتری در طراحی لباس های فرم دانش آموزی بدهیم.

به گفته محمد ابراهیم محمدی، آثار ارائه شده برای حضور در این جشنواره از سوی دانش آموزان بسیار زیاد بود، اما با توجه به مشکلات مالی پیش آمده امکان شرکت همه دانش آموزان فراهم نشد.چنانچه وزارت ارشاد امکان کمک به وزارت آموزش و پرورش را داشت، این وزارتخانه می توانست بیش از 30 غرفه با آثار فاخر در این دوره از جشنواره داشته باشد، اما با توجه به محدویت های مالی در این دوره از جشنواره تنها ادارات آموزش و پرورش شهر تهران،شهرستان های تهران و البرز صاحب غرفه بودند.

واریز عیدی بازنشستگان در 15 استان

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت عیدی بازنشستگان فرهنگی در 15 استان کشور خبر داده است. این در حالی است که تنها کمتر از دو هفته به اتمام پایان سال باقی مانده است.

حمیدرضا حاجی بابایی در این زمینه توضیح داده است: عیدی مابقی استانها نیز به تدریج از خزانه گرفته می شود و مرحله به مرحله واریز خواهد شد.

حاجی بابایی درباره پرداخت حق التدریس معلمان شهر تهران گفت: تمام حق التدریس معلمان شهر تهران تا آخر دی ماه پرداخت شده است البته ممکن است در برخی مناطق مراحلش طولانی تر باشد.

اختصاص اعتبار اصلاح سیستم گرمایشی مدارس به بودجه 91 نرسید

اصلاح سیستم گرمایشی مدارس که قرار بود مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، هم اکنون به دلیل ضرورت گازرسانی به روستاها درردستور کار نمایندگان مجلس قرار ندارد. البته عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است: تصویب و عملیاتی شدن طرح نوسازی و اصلاح سیستم گرمایشی مدارس کشور در دستور کار این کمیسیون است و به احتمال بسیار زیاد در بودجه 92، این طرح تامین اعتبار می شود.

به گفته فرهاد بشیری پس از رای نیاوردن فوریت طرح اصلاح سیستم گرمایشی مدارس، قرار شد طی استفساریه ای موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود که این موضوع نیز رای نیاورد. البته اعضای کمیسیون همچنان پیگیر این موضوع هستند.

طرح تجهیز و نوسازی سیستمهای گرمایشی مدارس در صحن علنی مجلس رای مورد نظر را نیاورد.عمده ترین دلیلی که موجب رای نیاوردن این طرح شده، نزدیک بودن پایان سال مالی و همچنین اولویت داشتن طرح گاز رسانی به روستاها نسبت به نوسازی سیستم گرمایشی مدارس بوده است.

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در مدارس ممنوع است

هر روز که به انتخابات یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، اخباری مرتبط با این رویداد مهم به گوش می رسد. اینبار نیز وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مدارس کشور خبر داده است.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت:مدارس کشور مجاز به تبلیغات درباره انتخابات ریاست جمهوری نیستند و اگر مدرسه ای دست به اینگونه فعالیتها بزند، تخلف کرده است.جایگاه مدارس به گونه ای نیست که افراد و کاندیداها بخواهند از این فضا برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنند و چنانچه معلمان و مدیران مدارس اقدام به تبلیغات کنند تخلف کرده و قطعاً با آنها برخورد می شود.