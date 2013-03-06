دلیل حضور ضرغامی در سه جلسه پیاپی اجلاس خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی در حاشیه اجلاس خبرگان رهبری در پاسخ به سئوال مهر درباره علت حضور رئیس سازمان صدا و سیما در سه جلسه اجلاس خبرگان رهبری توضیح داد: طبق آیین نامه مجلس خبرگان مهمان مدعو گزارش می دهد و بعد از آن 5 نفر از نمایندگان صحبت می کنند و بعد فرد مدعو در ارتباط با سخنان و مطالبات نمایندگان گزارش و پاسخ می دهد.

وی ادامه داد: صحبتی که افراد مدعو در مجلس خبرگان می کنند هیچ سنخیتی با آنچه در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود ندارد، چرا که سئوالات مجلس شورای اسلامی از وزیران درقالب سئوال و یا در قالب استیضاح است، اما مجلس خبرگان هیچکدام از این مسئولیت ها را ندراد و به صرف اینکه در جریان مسائل کشوری قرار بگیرند با توجه به جایگاه خبرگان از مسئولان دعوت می کنند و مسئولان هم با میل خود می پذیرند و به اعضای خبرگان گزارش می دهند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نوعا این طور است که در هر دوره اجلاس دو مهمان و هر مهمان هم یا در یک جلسه با در دو جلسه صبح و بعد از ظهر یک روز گزارش می‌دهد، اما در این دوره از اجلاس گزارش رئیس سازمان صدا و سیما به این دلیل طول کشید که انتخابات هیات رئیسه خبرگان، انتخابات کمیسیون ها و انتخاب 5 نفر برای تدوین بیانیه پایانی اجلاس با سخنرانی مهمان همزمان شد.

این همزمانی باعث شد که برنامه گزارش آقای ضرغامی به اعضای خبرگان دچار پراکندگی شود و سه جلسه به طول بیانجامد.

وی درباره نظر اعضای خبرگان پیرامون گزارش ضرغامی نیز گفت : انصافا بحث های مفیدی در این جلسه مطرح شد، که اکثر نمایندگان تقریبا از مباحث راضی بودند، البته هیچ بحثی نهایت رضایت را ایجاد نمی کند اما در مجموع موضوعات مفیدی مطرح شد.