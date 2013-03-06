انفجار در موصل و بغداد/ حمله به خودروهای متعلق به استانداری نینوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، یک منبع وابسته به پلیس عراق در استان نینوی اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در یک مرکز پلیس، در غرب موصل پنج نفر زخمی شدند.

منابع پلیس عراق در استان الانبار نیز اعلام کردند: در اثر حمله افراد مسلح به منزلی در منطقه البوعبید در پنج کیلومتری شمال الرمادی، سه نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی همچنین از کشته شدن یک پلیس در اثر انفجار بمب در مسیر خودرو وی در منطقه الخمسه در غرب الرمادی خبر دادند.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: خودروهای وابسته به استانداری نینوی از سوی ساکنان ناحیه ربیعه سنگباران شد.

یک منبع در پلیس عراق همچنین از زخمی شدن یک پلیس و یک غیر نظامی در اثر انفجار بمبی در غرب بغداد خبر دادند.