برپایی بازارچه احسان در آزادشهر/ اهدای جهیزیه به 20 نوعروس مراوه تپه

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازارچه که عصر چهارشنبه دایر شد، دانش آموزان دست ساخته ها و دست پخت های خود را به فروش گذاشته تا عواید آن را برای دانش آموزان نیازمند اختصاص دهند.

فروش انواع شیرینی ها و نانهای سنتی و نیز وسایل تزئینی سفره عید نوروز از جمله اقلامی بود که توسط دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی دخترانه بنت الهدی و مدرسه دخترانه طلوع فجر شهر نوده خاندوز به این

بازارچه جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت ارائه شده بود و مورد استقبال مسئولین و دانش آموزان و اولیاء آنان قرارگرفت.

اهدای جهیزیه به 20 نوعروس مراوه تپه

مدير كميته امداد شهرستان مراوه تپه از اهدای جهیزیه به 20 نوعروس تحت حمايت اين نهاد خبر داد.

گل محمد حاجي حسيني خاطرنشان كرد: با توجه به شروع هفته احسان و نيكوكاري و قرارگرفتن در آستانه سال نو مي طلبد كه مردم بيش از گذشته به ايتام و محرومين جامعه توجه داشته باشند تا سالي پر خير بركت براي همگان رقم بخورد.

در اين جلسه همچنين نماينده مردم شهرستان مراوه تپه در مجلس شوراي اسلامي ضمن تبريك اين روز به امدادگران، از احاد مردم و مسئولان خواست تا با توجه به اينكه هفته پايان سال به جشن نيكوكاري نامگذاري شده جهت دستگيري از محرومين شركت فعال داشته باشند.

مشاوره خانواده 106 مددجوی کلاله

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلاله گفت: برای 106 مددجوی این نهاد مشاوره خانواده در زمینه های مباحث تحصیلی و روحی و روانی برگزار شده است.

سید عبدالرضا میر اظهار داشت: برای 93 مددجوی شهری و 13 مددجوی روستای مشاوره در مباحث تحصیلی برگزار شد و همچنین 3هزار و 710 دقیقه نیز برای نوجوانان، جوانان و میانسالان مشاوره در مسائل روحی و روانی ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مباحث دینی نیز برای 75 مددجو در مسائل شرعی و پاسخگویی به شبهات مشاوره صورت پذیرفته است.

ایجاد گلخانه فضای سبز در گاز گلستان

دو کارمند گاز گلستان اقدام به ايجاد گلخانه و فضاي سبز در آستانه هفته درختكاري کردند و در این گلخانه انواع رزهاي رنگي ، گل يخ، ميمون چهار فصل، شب بو و ... تولید شده است.

باقر باقری از کارمندان گاز گلستان تصریح کرد: براي سال آينده نیز در نظر است با خلاقیت این همکار ارجمند باغچه گل اين اداره از تنوع بیشتری برخور دار شود و طراحي جديدي براي كاشت گل و گياه اعمال شود.

رئیس ایمنی ،بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل گاز گلستان نیز افزود: در همین راستا مقرر ش از این همکاران خلاق و دوستداران محيط زيست که كمك بزرگی به افزايش و گسترش فضاي سبز نموده اند تجليل بعمل آيد.