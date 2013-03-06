شناسایی 105 اثر تاریخی در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخته سرایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: مدیران ما باید در ایجاد فرصتهای برای سرمایه گذاری را داشته باشند و از کمترین فرصتها برای این بخش بهره گیرند.

وی اظهار داشت: می توان با تعامل و فعال کردن نخبگان و بهره گیری از شیوه های نوین مدیریتی استفاده کرد تا نسبت به رونق سرمایه گذاری اقدام شود.

وی یکی از وظایف اصلی مدیران در حوزه نظم، امنیت و سلامت شرکت فعال در جلسات است.

فرماندار رامیان بر لزوم برنامه ریزی برای مهیا کردن شرایط لازم برای اسکان و استقبال از مسافران نوروزی تاکید کرد.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.