مشاور مقام معظم رهبری پیرامون بیداری اسلامی در مشهد سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی طی سفر دو روزه خود پیرامون موضوع بیداری اسلامی در جمع طلاب سخنرانی می کند.
بر پایه این خبر، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در این سفر در حضور اساتید حوزه و دانشگاه و طلاب جامعةالمصطفیالعالمیه خراسانرضوی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
همچنین، برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه از دیگر برنامه های علی اکبر ولایتی است.
گفتنی است، مشاور مقام معظم رهبری صبح پنچشنبه پیرامون موضوع بیداریاسلامی در جمع طلاب جامعةالمصطفیالعالمیه حضور یافته و به سخنرانی می پردازد.
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