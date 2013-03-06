برپایی 150 پایگاه نیکوکاری در شهرستان تنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان اظهار داشت: جشن نیکوکاری همزمان با سالگرد تاسيس نهاد مقدس كميته امداد و هفته احسان و نيكوكاري با هدف كمك به نيازمندان جامعه اسلامي با حضور مردم نيكوكار و سخاوتمند شهرستان برگزار می‌شود.

علیرضا سمیری افزود: مردم نوع دوست با مشاركت در اين جشن معنوي وبا پشتيبان از نيازمندان در آستانه سال نوع هداياي نقدي و جنسي خود را به پايگاه‌هاي اين نهاد تحويل دهند.

وی اضافه كرد: تمامي آموزشگاه‌ها در روز چهارشنبه 150 پايگاه بسج و سپاه و مساجد و پايگاه‌هاي اين نهاد در پنجشنبه و در روز جمعه در مصلاهاي جمعه شهرهاي اهرم و دلوار آماده استقبال از حضور و همراهي مردم شريف و نوع‌دوست در جشن ملي نيكوكاري و جشن گلريزان است.

اهدای جهیزیه به 32 نوعروس تحت حمایت كميته امداد دشتی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی گفت: 32 مورد جهیزیه به دختران خانواده‌های تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است که برای پرداخت این تعداد جهیزیه مبلغي بالغ بر 320 میلیون ریال توسط این مدیریت هزینه شده است.

احمد رضا بحرینی کمک به ازدواج جوانان را امری پسندیده دانست و تصریح کرد: امر ازدواج در اسلام از قداست خاصی برخوردار است و بزرگان دینی به انجام آن تاکید فراوان کرده اند.

وي فراهم کردن شرایط ازدواج برای جوانان را یکی از سیاست‌های کمیته امداد دانست و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) با پرداخت جهیزیه، هدیه ازدواج و مهمتر از آن برگزاری کلاس‌های آموزشی و آشنا کردن زوجین با شیوه‌های درست رفتاری در زندگی مشترک در این امر الهی مشارکت می کند.

پرداخت 660 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه و ازدواج به مددجویان دشتستان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت 660 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به‌مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد حضرت امام به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دشتستان خبر داد و افزود: این میزان کمک هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به دختران و پسران تحت حمایت به مناسبت 14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد خبر داد.

سیداکبرعدنانی عنوان کرد: کمک به نیازمندان و فرزندان تحت حمایت در امر ازدواج و رعایت سنت نبوی از ضروریات فعالیت امداد می باشد که کمیته امداد دشتستان در این زمینه فعالیت های چشمگیری داشته است.

وی در ادامه افزود: تعداد 60 نفر از دختران تحت حمایت کمک هزینه جهیزیه دریافت نموده اند با نرم هر نفر 10 میلیون ریال و تعداد 30 نفر از فرزندان پسر مددجو هدیه ازدواج با نرم 2 میلیون ریال دریافت کرده اند.

وي در پایان گفت: اعتبار پرداخت شده از منابع دولتی تامین شده است که مجموعا به تعداد 90 نفر از دختران و پسران تحت حمایت پرداخت شده است.

توزیع 300 کیلو مرغ توسط خیرین به مددجویان شهرستان بوشهر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوشهر از توزیع 300 کیلو مرغ توسط خیرین به مددجویان شهرستان بوشهر خبرداد و اظهار داشت: در آستانه سال نو کمک مردمی به نیکوکاران بیشترشده است و این کمک های در قالب نقدی و غیر نقدی به امداد اهداء می‌شود.

علی حیدری افزود: این کمک‌ها با در نظر گرفتن نیاز مددجویان به وسیله همکاران ما در کمیته امداد شهرستان بوشهر بین خانوار ها تقسیم می شود. 300 کیلو مرغ در از نیکوکاران دریافت و بین مددجویان تقسیم شده است.

وی بیان کرد: در راستای آموزش‌های نظام جامع آموزشی کارگاهی در این شهرستان برگزار شد که 50 مددجو از این کلاس‌ها بهره‌مند شدند.

برگزاری کارگاه کسب و کار در جم با حضور 98مددجو

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم از برگزاری کارگاه کسب و کار در جم با حضور 98مددجو خبر داد و اظهار داشت: کارگاه کسب و کار مشروح و کارآفرینی با حضور 98 مددجو در جم برگزار شد.

مسلم انیژپور افزود: در این کار در خصوص بالا بردن آگاهی کسب و کار مشروح، جامعه اقتصادی، شیوه کسب درآمد و روزی حلال صحبت شد. در این جلسه مددجویان فاقد شغل و جویای کار تحت حمایت کمیته امداد شرکت کردند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه احکام در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این کارگاه در راستای آشنایی افراد از احکام برگزار شد و 32 مددجو از این کارگاه بهره مند شدند.