10.5 درصد جمعیت رامیان تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب قزلسفلو عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری افزود: این افراد از خدمات چند خدمتی و یا تک خدمتی استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: کمیته امداد به سه بخش حمایتی، توانمندسازی و مشارکتهای مردمی تقسیم می شود که در سالجاری دو میلیارد و 700 میلیون تومان در بخش حمایتی و یک میلیارد و 500 مییون تومان بصورت بلاعوض در بخش توانمندسازی در شهرستان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: همچنین یک میلیارد و 16 میلیون تومان در جشن های مختلف از مردم نیکوکار شهرستان جمع آوری شده است.

قزلسفلو عنوان کرد: این نهاد برای توانمندسازی مددجویان برنامه ریزی کرده تا آنان را خودکفا کند.

شهرستان رامیان در شرق گستان واقع شده است.