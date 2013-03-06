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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۰۳

قزلسفلو:

10.5 درصد جمعیت رامیان تحت پوشش کمیته امداد هستند

10.5 درصد جمعیت رامیان تحت پوشش کمیته امداد هستند

رامیان - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد رامیان گفت: 10.5 درصد جمعیت شهرستان معادل هشت هزار و 600 نفر تحت پوشش این نهاد در شهرستان هستیند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب قزلسفلو عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری افزود: این افراد از خدمات چند خدمتی و یا تک خدمتی استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: کمیته امداد به سه بخش حمایتی، توانمندسازی و مشارکتهای مردمی تقسیم می شود که در سالجاری دو میلیارد و 700 میلیون تومان در بخش حمایتی و یک میلیارد و 500 مییون تومان بصورت بلاعوض در بخش توانمندسازی در شهرستان هزینه شده است.
 
وی عنوان کرد: همچنین یک میلیارد و 16 میلیون تومان در جشن های مختلف از مردم نیکوکار شهرستان جمع آوری شده است.
 
قزلسفلو عنوان کرد: این نهاد برای توانمندسازی مددجویان برنامه ریزی کرده تا آنان را خودکفا کند.
 
شهرستان رامیان در شرق گستان واقع شده است.
کد مطلب 2013450

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