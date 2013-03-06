جاده های چهارمحال و بختیاری در حال مسدود شدن/ تردد فقط با زنجیر چرخ

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف که از پیش از ظهر امروز در این استان آغاز شده است همچنان ادامه دارد و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود.

بارش شدید برف در بعد از ظهر امروز در استان چهارمحال و بختیاری موجب سفید پوش شدن جاده ها و محورهای مواصلاتی این استان شده است ودر بسیاری از جاده ها موجب کند شدن تردد خودروها شده است.

بارش شدید برف موجب کند شدن تردد درمحورهای شهرکرد - بروجن، بروجن - لردگان شده است.

پلیس راه شهرکرد - اصفهان (ورودی فرخ شهر)

همچنین تردد در گردنه های های شاه منصوری و چری شهرستان کوهرنگ به سختی انجام می شود.

بارش شدید برف و جود کولاک نیز در گردنه گوشکی در جاده بروجن - لردگان موجب ایجاد ترافیک وکندی تردد شده است.

پلیس راه اصفهان - شهرکرد اجازه حرکت بدون زنجیر چرخ در محور شهرکرد - بروجن را نمی دهد و همین امر موجب شده است خودروهای بسیار زیادی در جلوی پلیس راه توقف کنند و در انتظار بهبود شرایط باشند.

همچنین در محل پلیس راه شهرکرد - اصفهان تعدادی از رانندگان خودروها نیز در حال بسته زنجیرهای چرخ خودروهای خود هستند.

یکی از رانندگانی که زنجیر چرخ به همراه نداشته بود و در کناری در انتظار بهبود شرایط جاده برای حرکت بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلا فکر بارش شدید برف در آخر زمستان را در این استان را نداشتم و به همین خاطر زنجیر چرخ را از داخل خودرو برداشتم و در خانه گذاشتم.

وی بیان داشت: بارش شدید برف همه رانندگان را غافل گیر کرده است و تاکنون در این استان سابقه بارش برف در اسفند ماه به این شدت وجود نداشته است.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: بارش شدید برف در استان چهارمحال و بختیاری در بیشتر جاده های این استان موجب کند شدن تردد خودروها شده است.

عزت الله اعرابی ادامه داد: بارش برف سنگین در جاده بروجن - لردگان موجب کند شدن حرکت خودروها شده است و بدون زنجیر چرخ درحد فاصل گردنه گوشکی در این محور به خاطر بارش شدید برف و کولاک تردد امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: همچنین امکان تردد در محور های گردنه چری و شاه منصوری کوهرنگ به خاطر وجود برف و کولاک وجود ندارد.