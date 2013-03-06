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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

در پی بارش شدید برف؛

جاده های چهارمحال و بختیاری در حال مسدود شدن/ تردد فقط با زنجیر چرخ

جاده های چهارمحال و بختیاری در حال مسدود شدن/ تردد فقط با زنجیر چرخ

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بارش شدید برف همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد و بارش شدید برف به نحوی است که در حال مسدود کردن محور های مواصلاتی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف که از پیش از ظهر امروز در این استان آغاز شده است  همچنان ادامه دارد و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود.

بارش شدید برف در بعد از ظهر امروز در استان چهارمحال و بختیاری موجب سفید پوش شدن جاده ها و محورهای مواصلاتی این استان شده است ودر بسیاری از جاده ها موجب کند شدن تردد خودروها شده است.

بارش شدید برف موجب کند شدن تردد درمحورهای  شهرکرد - بروجن، بروجن - لردگان شده است.

پلیس راه شهرکرد - اصفهان (ورودی فرخ شهر)

همچنین تردد در گردنه های های شاه منصوری و چری شهرستان کوهرنگ به سختی انجام می شود.

بارش شدید برف و جود کولاک نیز در گردنه گوشکی در جاده بروجن - لردگان موجب ایجاد ترافیک وکندی تردد شده است.

پلیس راه اصفهان - شهرکرد  اجازه حرکت بدون زنجیر چرخ در محور شهرکرد - بروجن را نمی دهد و همین امر موجب شده است خودروهای بسیار زیادی در جلوی پلیس راه توقف کنند و در انتظار بهبود شرایط باشند.

  همچنین در محل پلیس راه شهرکرد - اصفهان تعدادی از رانندگان خودروها نیز در حال بسته زنجیرهای چرخ خودروهای خود هستند.

یکی از رانندگانی که زنجیر چرخ به همراه نداشته بود و در کناری در انتظار بهبود شرایط جاده برای حرکت بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصلا فکر بارش شدید برف در آخر زمستان را در این استان را نداشتم و به همین خاطر زنجیر چرخ را از داخل خودرو برداشتم و در خانه گذاشتم.

وی بیان داشت: بارش شدید برف همه رانندگان را غافل گیر کرده است و تاکنون در این استان سابقه بارش برف در اسفند ماه به این شدت وجود نداشته است.

رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار داشت: بارش شدید برف در استان چهارمحال و بختیاری در بیشتر جاده های این استان موجب کند شدن تردد خودروها شده است.

 عزت الله اعرابی ادامه داد: بارش برف سنگین در جاده بروجن - لردگان موجب کند شدن حرکت خودروها شده است و بدون زنجیر چرخ درحد فاصل گردنه گوشکی در این محور به خاطر بارش شدید برف و کولاک تردد امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: همچنین امکان تردد در محور های گردنه چری و شاه منصوری کوهرنگ به خاطر وجود برف و کولاک وجود ندارد.

کد مطلب 2013452

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