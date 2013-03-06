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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۲:۵۸

جزئیات برگزاری همایش جبهه پایداری با حضور مصباح یزدی

جزئیات برگزاری همایش جبهه پایداری با حضور مصباح یزدی

همايش «استقامت رمز پيشرفت» با حضور محمدتقی مصباح يزدي عصر فردا پنج شنبه در مسجد دانشگاه شريف برگزار مي‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش كه به دعوت تشکل های دانشجويان دانشگاه شريف برگزار می شود علاوه بر مصباح یزدی، آقایان پناهيان و آقاتهراني نیز حضور خواهند داشت و سخنان خود را ایراد می کنند.

در همايش «استقامت رمز پيشرفت» كه با ياد مرحوم آيت الله خوشوقت برگزار مي‎شود، پدر شهيد احمدي‎روشن به عنوان يكي از شهداي دانش‎آموخته اين دانشگاه، از آقای مصباح يزدي استقبال خواهد كرد.
 
اين در حالي است كه از 2 سرود ويژه گروه رهپويان ولايت در وصف امام زمان (ع) و رهبر معظم انقلاب اسلامي، با اجراي زنده اين گروه  همايش رونمايي خواهد شد. پخش كليپ نيز از جمله برنامه هاي اين همايش است.
 
اين مراسم عصر فردا پنج شنبه 17 اسفند از ساعت 15 در مسجد دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد و حضور براي عموم دانشگاهيان ، طلاب و ساير آحاد مردم متدين تهران آزاد خواهد بود. 
کد مطلب 2013453

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