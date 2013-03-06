جزئیات انتقادات خبرگان به ضرغامی/ صداوسیما طوری عمل نکرده که مردم پای ماهواره ننشینند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی فلاحیان عضو مجلس خبرگان رهبری بعد از پایان سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر درباره حضور رئیس سازمان صدا و سیما برای ارائه گزارش اعضای مجلس خبرگان گفت: بخشی از وظیفه صدا و سیما پر کردن اوقات فراغت جوانان، اطلاع رسانی و ارائه تحلیل مناسب در حوزه های سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و فرهنگی است.

وی اظهار داشت: اینکه چرا ما انتظار داریم صدا و سیما در این بخش ها قوی عمل کند به این خاطر است که مردم دیگر پای ماهواره ها که با تحلیل های نادرست خود مذاق مردم را عوض می کنند، ننشینند.

حجت الاسلام فلاحیان افزود: عمده اعتراض اعضای مجلس خبرگان به عملکرد سازمان صدا و سیما این بود که هنوز صداوسیمای ما با توجه به گستردگی فعالیت و تنوع در شبکه ها طوری عمل نکرده است که مردم دیگر پای ماهواره ننشینند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اعضای مجلس خبرگان معتقدند برنامه های فرهنگی و هنری و تفریحی که از صدا و سیما پخش می شود نباید این گونه باشدکه فرهنگ مردم را عوض کرده و مذاق مردم را ماهواره ای کنند.

وی تصریح کرد: صدا و سیما باید از افراد و هنرهایی استفاده کند که در جهت رشد و اعتلای فرهنگ دینی باشد و طوری عمل نشود که فرهنگ و اعتقاد سست شده و یا اخلاق زیر سئوال برود.

فلاحیان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا اعضای مجلس خبرگان از پاسخ و توضیحات رئیس صدا و سیما قانع شدند گفت: البته سئوال هایی مطرح شد، ایشان جواب دادند و برنامه هایشان را مطرح کردند.

وی در ادامه افزود: آقای ضرغامی گفت اینکه صداوسیما نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند به این خاطر است که حتی در این ماه حقوق هم نداشتند که که پرداختند کنند.