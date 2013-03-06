پیام رهبر انقلاب به کنگره شهدای زن مهر باطل بر تفکر شرقی و غربی زد

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد رضا نقدی عصر امروز در اجلاسیه نهایی کنگره ملی 7 هزار شهید زن کشور که در تالار وحدت برگزار شد، ضمن قدردانی از پیام امام خامنه‌ای برای این کنگره گفت: پیام پر مغز و نورانی امام خامنه‌ای فصل جدیدی از مجاهدت‌های زنان را رقم زد و نسل جدید زنان و دختران جوان آینده‌ساز می‌توانند از این راه توشه بگیرند و راهشان را روشن‌تر بپیمایند.

وی با بیان اینکه زنان ما تا امروز افتخار آفرین انقلاب اسلامی بودند، گفت: امیداواریم این عظمت ادامه پیدا کند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه پیام امام خامنه‌ای مهر باطل نهایی بر تفکر شرقی و غربی علیل و ناتوان است، ادامه داد: در خصوص زن و بیان حقیقت زن انقلابی، آزاده و آزادی‌خواه پیشرو و پیشتاز جا دارد که محققان، دانشمندان، نویسندگان، شاعران و ادبا به میدان بیایند و این کنگره را با هنر زیبایی خودشان ماندگار کنند، به ویژه اینکه با شکافتن پیام ولی امرمان راه را برای حق‌طلبان بازتر کنند.



سردار نقدی درپایان گفت: جریان عظیم شهدا ناخالصی‌ها و انحرافات در اندیشه و عوامل جوامع در خصوص زن را شست و شو خواهد داد و حقیقت نورانی زن خدا خواه را از پشت ابرها نمایان خواهد کرد.

