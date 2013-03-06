نماینده مردم هستم نه نماینده دولت/ کاری می کنم که به نفع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد عصر چهارشنبه در آئین میثاق با شهیدان در گلزار شهدای برازجان موفقیت‌های کشور را مرهون خون پاک شهدا دانست و اظهار داشت: با شهدا عهد بسته‌ایم که مقابل بی‌عدالتی‌ها ایستادگی کنیم و باید همواره قدردان خون شهدا باشیم و از ارزش‌های شهدا حراست کنیم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در کنار مزار پاک شهدا عهد می‌بندم؛ کاری کنم که پایان مدت مأموریتم، شرمنده شهدا، امام شهدا، رهبر معظم انقلاب و شما مردم خونگرم دشتستانی نباشم.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد از تشکیل راه‌اندازی فراکسیون خرما در مجلس با حضور نمایندگان شش استان جنوبی مجلس خبر داد و بیان داشت: تشکیل این کمیسیون در رفع مشکلات خرما تاثیر زیادی خواهد داشت.

تشکیل فراکسیون نمایندگان جنوب کشور

وی همچنین از تشکیل فراکسیون نمایندگان جنوب کشور برای رفع محرومیت در استان‌های جنوبی خبر داد و اضافه کرد: تلاش‌های بسیار زیادی برای راه‌اندازی پتروشیمی دشتستان صورت گرفته است و در حال حاضر تا حدود زیادی تکلیف آن مشخص شده است و همزمان با پتروشیم‌های دیگر نقاط استان راه‌اندازی می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد از شنیده شدن صدای استان بوشهر و شهرستان دشتستان در سطح کشور خبر داد و بیان داشت: صدای فریاد دشتستان صدای فریادگری است که گوش مسئولان را پر کرده است.

وی تصریح کرد: در طرح دو فوریتی آلایندگی که حقوق استان بوشهر و استان‌های محروم کشور نادیده گرفته شده بود؛ همه دیدند که با فریادها و پیگیری‌های نمایندگان ما با این طرح مخالفت می‌شود

دشتستان نباید بدون مدیر بماند/ لزوم تسریع در معرفی فرماندار

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار معرفی هرچه سریع‌تر فرماندار دشتستان شد و خاطرنشان کرد: دشتستان نباید بدون مدیر بماند و از مسئولان ذیربط انتظار داریم؛ نسبت به معارفه فرماندار جدید اهتمام ورزند.

وی تصریح کرد: هر کاری احساس کنم به نفع مردم است، انجام می‌دهم و به شایعات و حاشیه‌سازی برخی افراد توجهی ندارم. در مجلس و در هر مکان دیگری برای پیگیری مطالبات مردمی ساکت نخواهم نشست و برای تحقق خواسته‌های شما عزیزان پیشقدم هستم.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد افزود: بنده نماینده مردم هستم؛ نه نماینده دولت، بنابراین هرچیزی که به نفع مردم باشد؛ انجام می‌دهم و از هیچ کس هم ترسی ندارم.

نماینده دشتستان در مجلس ساکت نیست

وی اضافه کرد: برخی وقتی دیدند که نماینده دشتستان در مجلس ساکت نیست و در تمامی کمیسیون‌ها و طرح‌ها حضوری فعال دارد، برای اینکه بنده را ساکت کنند از روش دیگری وارد شدند و گفتند که موسوی‌نژاد خیلی حرف می‌زند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار نماینده حرف زدن و نظارت است، ابراز داشت: اتفاقاً در مجلس باید نظارت کرد و حرف زد؛ کار نماینده اجرایی نیست که انتظار داشته باشیم کاری را اجرا کند و تاکنون از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده‌ام.