به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در حاشیه اجلاس خبرگان پاسخ به سئوال مهر در ارتباط با این که آیا قرار است طرحی درباره انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس خبرگان دنبال شود، با تکذیب این موضوع اظهار کرد: این طرح مربوط به انتخابات داخلی مجلس خبرگان رهبری است.

وی با بیان اینکه طرحی در رابطه با انتخابات داخلی مجلس خبرگان رهبری در این اجلاس تصویب شد، توضیح داد: در این اجلاس انتخابات داشتیم و برای این انتخابات فرمی مطرح شده بود که این فرم برای ما چالش ایجاد کرده بود.

وی ادامه داد: در انتخابات انجام شده در مورد دو برادر به مشکل برخوردیم و آن مشکل این بود که هرکس حق دارد در دو کمیسیون حضور داشته باشد. اما اگر کمیسیون سوم مطرح شود، آیا باید انصراف دهد و یا استعفا دهد. بنابراین این موضوع در انتخابات اخیر ما را دچار چالش کرد، پس طرحی مطرح شد تا این مشکل داخلی مجلس خبرگان حل شود.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها به اشتباه این موضوع را در مورد انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده‌اند، گفت: چون بحث انتخابات ریاست جمهوری در این روزها داغ است، این اشتباه پدید آمده است، اما این طرح مربوط به انتخابات داخلی مجلس خبرگان رهبری و کمیسیون‌ها بوده است.

دری‌نجف‌آبادی تاکید کرد: مجلس خبرگان حق ندارد در رابطه با ریاست جمهوری قانون‌گذاری کند یا طرحی بدهد؛ البته هرچه می‌تواند، رهنمودهای کلی و بیانیه خواهد داد، ‌اما در شأن مجلس خبرگان نیست که راجع‌ به انتخابات ریاست جمهوری قانگذاری کند.