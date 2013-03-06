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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

اداره کتابخانه ها ی عمومی استان تهران در کمیته ساخت ضریح مسلم ابن عقیل

اداره کتابخانه ها ی عمومی استان تهران در کمیته ساخت ضریح مسلم ابن عقیل

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی از حضور این اداره کل در کنار سایر ارگان های فرهنگی استان در معرفی بیشتر مسلم ابن عقیل در شهر کوفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران با اشاره به برگزاری نشست کمیته ساخت ضریح مسلم ابن عقیل اظهار داشت: در این نسشت که با حضور نمایندگان ستاد مساجد، صدا و سیما، نماینده شورای شهر، شهرداری، آموزش و پرورش و ستاد اعتبات استان حضور داشتند مقرر شد تا در کنار ضریح حضرت مسلم برای بازدیدکنندگان، نمایشگاهی از کتاب های موجود در کتابخانه های استان تهران مرتبط با زندگی و معرفی ایشان از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران بر پا شود.

به گفته اسفندیارمبتکر سرابی، گروه هدف در این نمایشگاه کودکان و نوجوانان به ویژه  دانش آموزان و ... هستند.

وی اعلام کرد: در این نشست همچنین مقرر شد تا کتابخانه ای به نام مسلم ابن عقیل روز 20 اسفند سال جاری در اسلامشهر با حضور فرماندار و اعضای ستاد اقامه نماز در استان تهران افتتاح شود.

لازم به یادآوری است تا اتمام ساخت ضریح مسلم ابن عقیل و انتقال آن به شهر کوفه این نمایشگاه در اردیبهشت ماه برپا می شود.

کد مطلب 2013463

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