اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های فوتبال کاسپین قزوین و نماینده اهواز فردا پنجشنبه برگزار می شود.



این تیم در هفته بيست و دوم رقابتهاي دسته دو کشور ساعات ۱۴ فردا در ورزشگاه شهيد رجايي ميزبان فولاد نوين اهواز است.



رقابتهاي فوتبال دسته دوي کشور در دو گروه سيزده و چهارده تيمي برگزار مي شود و تيم فوتبال کاسپين قزوين هم اکنون در مکان نهم جدول قرار دارد .



رقابت تکماش برای قهرمانی



تيم بسکتبال تکماش قزوين براي کسب عنوان قهرماني در رقابتهاي دسته اول کشور در مازندران به مصاف رقباي خود مي رود.

اين تيم 21 اسفندماه با تيم نيروي زميني تهران مصاف مي کند و در ديدار دوم خود24 اسفند ماه مقابل تيم کاله مازندران قرار مي گيرد.



تيم بسكتبال تكماش قزوين هفته گذشته با برتري مقابل فولاد نوين ماهان اصفهان ليگ برتري شد.



مسابقات ورزشی پسران استان



مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر استان در رشته های والیبال و فوتسال آغاز شد.



در این دوره از مسابقات 294 دانش آموز پسر در قالب 28 تیم در چهار رشته والیبال، بسکتبال، فوتسال و هندبال از پانزدهم اسفند تا 24 اسفند ماه رقابت می کنند.



بعد از تعطیلات نوروزی نیز مسابقات ورزشی بین دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در دو رشته طناب زنی همگانی و دو و میدانی برگزار خواهد شد.



مسابقات دانش آموزان دختر دوره ابتدایی استان طی روزهای گذشته با شرکت 186 دانش آموز و در قالب 19 تیم با همکاری هیئت های ورزشی در سالن های ورزشی معلم و امیرالمومنین(ع) شهر قزوین برگزار شد.



این دوره از مسابقات در رشته والیبال با قهرمانی دانش آموزان تیم آبیک و دومی و سومی تیم های ناحیه یک و البرز پایان یافت.



همچنین در مسابقات فوتسال دختران که با پیشرفت قابل توجهی نسبت به سال های گذشته همراه بود بازیکنان ناحیه یک موفق به کسب جایگاه قهرمانی و تیم البرز و ناحیه دو نیز با اختلاف کم مقام های دوم و سوم را کسب کردند.



برگزاری مجمع انتخابات هیئت والیبال استان



مجمع انتخابات ریاست هیئت والیبال قزوین با حضور رییس فدراسیون این رشته ورزشی برگزار می شود.



مجید احمدپور معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین در این باره اظهارداشت: مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی والیبال استان قزوین با حضور سه نامزد برگزار می شود.



وی افزود: عبدالقهار ناصحی، سعید کیائی وحسین باجیوند سه نامزد ریاست هیئت والیبال استان قزوین هستند.



احمدپور با بیان اینکه نامزدهای ریاست این هیئت ورزشی پیش از رای گیری از اعضای مجمع به معرفی برنامه های مورد نظر خود می پردازند، یادآورشد: با رای اعضا، فرد انتخاب شده به مدت چهار سال مسئولیت هیئت والیبال استان قزوین را برعهده خواهد گرفت.



این مسئول از والیبال به عنوان یکی از محبوب ترین رشته های ورزشی در قزوین نام برد و اظهار امیدواری کرد با برگزاری مجمع انتخابات ریاست این هیئت ورزشی، والیبال قزوین با برنامه ریزی مناسب بتواند به روزهای اوج خود بازگشته و رضایت علاقه مندان به این رشته را جلب کند.



هیئت والیبال قزوین هم اکنون به صورت سرپرستی اداره می شود و محمد منجم مدیرکل سابق تربیت بدنی استان سرپرست فعلی این هیئت ورزشی است.



مصاف تیم بسکتبال تکماش با حریفان



تیم بسکتبال تکماش قزوین به دیدار نیروی زمینی تهران و کاله مازندران می رود.



مسابقات دور نهایی لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور به طور متمرکز به میزبانی تیم کاله مازندران در بابل برگزار می شود.



تیم بسکتبال تکماش قزوین که هفته گذشته با برتری مقابل فولاد نوین ماهان اصفهان جواز حضور در مسابقات سوپرلیگ کشور در سال آینده را بدست آورد، با روحیه خوب و انگیزه بالا به دیدار حریفان خود در مرحله نهایی می رود.



تکماش در دور مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول قهرمان گروه سوم شده و پس از آن نیز در دور پلی آف به ترتیب از سد تیم های مس کرمان و فولاد نوین ماهان اصفهان گذشته بود.



با توجه به صعود تیم بسکتبال تکماش به رقابت های لیگ برتر حضور این تیم در این مسابقات موجب افزایش انگیزه بسکتبالیست های قزوینی شده و می توان امیدوار بود بتوان بازیکنان مستعد و جوان قزوینی را به خوبی به بسکتبال کشور معرفی کرد.



کسب عنوان سومی توسط کشتی‌گیر قزوینی



سهیل رحمانی کشتی‌گیر شایسته قزوینی در جریان رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور که با حضور بیش از 250 کشتی‌گیر از 27 استان کشور در شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد، در وزن 100 کیلوگرم موفق شد عنوان سومی این رقابت‌ها را از آن خود کند.



رحمانی در این رقابت‌ها پس از علی‌اصغر اکبری از مازندران و امیررضا امیری از لرستان به طور مشترک به همراه معراج شادی از تهران توانست عنوان سومی این مسابقات را به دست آورد.



تیم کشتی آزاد نوجوانان استان قزوین با ترکیب 10 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرد که در پایان هیچ یک از کشتی‌گیران استان نتوانستند عنوان قابل توجهی را به دست آورند.



این عنوان سومی در حالی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور به دست آمد که ماه گذشته در جریان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور پوریا طاهرخانی دیگر کشتی‌گیر شایسته قزوینی در وزن 74 کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد‌.



طاهرخانی با درخشش در این رقابت‌ها جواز حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان را هم به دست آورد تا برای پوشیدن دوبنده تیم ملی کشورمان با مصطفی غیاثی از آذربایجان شرقی‌، محمد عظیمی از همدان و محمدرضا زرین‌پیکر از تهران دیدار کند.



حضور چهار کشتی‌گیر قزوینی در سومین مرحله کارگاه فنی تیم ملی آزاد کشورمان از دیگر موفقیت‌های کشتی قزوین در ماه اخیر به شمار می‌رود‌.



حسین رحمانی‌، تیمور گنج‌علیا، حسین عظیمی و مسعود فیض‌اللهی به ترتیب در اوزان 55، 66، 74 و 84 کیلوگرم در این کارگاه فنی حضور پیدا کرده‌اند که بیژن چنگیزفر نیز به عنوان مربی از کشتی قزوین در این کارگاه که به میزبانی فدراسیون برگزار می‌شود در تهران حضور پیدا کرده‌اند‌.



حضور چهار کشتی‌گیر شایسته قزوینی در کارگاه فنی کشتی فدراسیون کشورمان از آن جا با ارزش محسوب می‌شود که بیش از 100 کشتی‌گیر از سراسر کشور در این اردوی فنی حضور پیدا کرده‌اند‌.



کارگاه فنی تیم ملی آزاد به منظور ارتقاء دانش فنی مربیان و ورزشکاران با جدید‌ترین روش‌های مربیگری و تمرین از سوی فدراسیون برگزار می‌شود که به طور حتم حضور چهار کشتی‌گیر قزوینی در این کارگاه می‌تواند در سطح تجربه کشتی آنان مؤثر باشد.