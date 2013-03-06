همایش ارتقای سلامت جامعه جامعه در رامیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار بخش فندرسک رامیان شامگاه چهارشنبه در این همایش گفت: متعاد بیمار بوده و باید کمک کنیم تا بهبود یابد.

حسین اسفندیاری منشاء بسیاری از اعتیادها را سیگار و قلیانهای میوه ای برشمرد و گفت: 25 درصد مردان و 15 درصد زنان بالای 19 سال سیگار مصرف می کنند و 300 میلیارد تومان هزینه خرید سیگار در کشور می شود.

وی اظهار داشت: سه روز هزینه این خرید می تواند باعث ساخت مدرسه هوشمند و یا سالن ورزشی شود.

وی تاکید کرد: بعد از بهبودی فرد معتاد ارگانهای ذیربط باید در زمینه تامین شغل همکاری لازم داشته باشند، زیرا اگر این افراد دارای شغل باشند به سمت مواد مخدر نمی روند.

حسین جعفری مسئول طرح اجتماع محور و استاد دانشگاه نیز گفت: ارتقای سطح سلامت از جمله طرحهای در دست اجرا بوده و خانواده محلی است که این طرح اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح نیازهای اهالی سنجش شده است و می توان به ایجاد سالن ورزشی، ایجاد خانه عالم و رفع مشکلات کشاورزی اشاره کرد.