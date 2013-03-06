شهروندان شستوی خانگی را تا 25 اسفند پایان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی حسین زاده در گفتگویی از مشترکان خواست براي جلوگيري از قطع و يا كاهش و افت فشار آب، شستشوهای خانگی را تا 25 اسفند به پایان رسانده و مصرف آب شرب در آستانه سال را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مشترکان با مصرف بهینه آب ما را در ارائه خدمات بهتر یاری دهند افزود: با توجه به دشواری ها و هزینه بالای تامین و توزیع آب لازم است مشترکان در مصرف آب شرب صرفه جویی و استفاده از آب آشامیدنی برای شستشوهای ایام نوروز را به حداقل برسانند .

حسین زاده با تبریک فرا رسیدن سال نو، ابراز امیدواری کرد: با توجه به ورود جمعیت زیاد مسافر در ایام تعطیلات عید به مازندران، مشترکان و مسافران با صرفه جویی در مصرف آب، امکان استفاده از این نعمت حیاتی را برای همگان فراهم کنند تا تعطیلات نوروزی خوبی را پشت سر بگذارند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.