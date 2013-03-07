نمايشگاه هاي فروش بهاره در اسفراين و گرمه گشايش يافت

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه فروش بهاره در شهر گرمه از چهارشنبه 16 اسفندماه در 30 غرفه در مقابل پارك فدك اين شهر برپا شد.

حسین پرسته با بيان اينكه اين نمايشگاه از 16 الي 26 اسفند در اين محل داير خواهد بود، اظهار داشت: در اين نمايشگاه کالاهايي نظير پوشاک، کيف و کفش، آجيل و شيريني و ديگر اقلام مورد نياز شهروندان با تخفيف 15 تا 20 درصد به نسبت قيمت بازار و مرغ منجمد و برنج نيز با قيمت مصوب عرضه مي شود.

وی افزود: در کنار برپایی نمایشگاه بهاره، فروش های فوق العاده نیز در 47 فروشگاه در سطح شهرستان با عرضه محصولات مختلف مورد نیاز مردم به قیمت هایی 10 تا 15 درصد کمتر از نرخ بازار انجام می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسفراین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: نمایشگاه فروش بهاره در اسفراین نیز از 16 اسفندماه در محل پارک ملت خیابان شهید طالقانی این شهر در 60 غرفه گشایش یافت.

یوسفعلی آریانی اظهار داشت: این نمایشگاه تا 26 دایر خواهد بود و شهروندان می توانند برای تامین کالاهای مورد نیاز خود با تخفیف 15 الی 20 درصدی نسبت به بازار، همه روزه از ساعت 9 الی 21 به این نمایشگاه مراجعه کنند.