استان هرمزگان نقش مهمی در صیانت از نام خلیج فارس بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی چهارشنبه شب در نشستی خبری که در حاشیه مراسم اختتامیه بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس برگزار شد یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش را صیانت از نام خلیج فارس عنوان کرد و افزود: در نظام مدیریتی کشور، شورای عالی خلیج فارس به ریاست، رئیس جمهور و همچنین با حضور سفرای ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس و استانداران استانهایی که در کنار خلیج فارس قرار دارند، تشکیل می شود که در این شورا تصمیماتی در خصوص این پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران گرفته می شود.

وی ادامه داد: در این شورا مبحث مهم صیانت از خلیج فارس به تصویب رسید و از استانداران استانهای حاشیه خلیج فارس و سایر اعضا خواسته شد تا از تمامی ظرفیت ها و قابلیت ها در راستای صیانت از نام خلیج فارس استفاده کنند و در رسیدن به این هدف استان هرمزگان نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد.

استاندار هرمزگان افزود: دو موضوع مهم مصوب این شورا، برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس با حمایت وزارت خارجه و همچنین برگزاری جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس همزمان با دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس بود.

عزیزی خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانس بین المللی خلیج فارس در هرمزگان در قالب مصوبه شورای عالی خلیج فارس صورت گرفت و جشنواره فرهنگی خلیج فارس نیز در روز دهم اردیبهشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه خلیج فارس ظرفیت بزرگی برای ایجاد صلح و دوستی در منطقه است، تصریح کرد: یکی از رسالت های بزرگ ما برای تبیین حقانیت نام خلیج فارس برقراری ارتباط با اندیشمندان و صاحبان قلم است که خوشبختانه این کار به خوبی در همایش خلیج فارس صورت گرفت.

استاندار هرمزگان نقش استان هرمرگان در صیانت از نام خلیج فارس را بسیار مهم دانست و بیان داشت: حضور اندیشمندان بیش از 20 کشور دنیا در همایش خلیج فارس موجب آگاهی یافتن این افراد از خواسته ایران برای ایجاد وحدت و ثبات در منطقه شد و همچنین ما در این همایش به خوبی اعلام کردیم که از تاریخ و فرهنگ خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.