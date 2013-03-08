نشست توجيهي عضو تیم مذاکره کننده ایران و1+5 با سفراي خارجي مقيم تهران درخصوص مذاكرات آلماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، وي در اين ديدار با بيان خلاصه اي از مذاكرات گذشته جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي 5+1 به خصوص از مذاكرات استانبول در فروردين 1391 تا كنون، توضيح داد كه جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 5+1 در استانبول توافق نمودند در جهت اعتماد سازي گامهاي متقابلي را به صورت برابر و متوازن اتخاذ نمايند تا نهايتا در يك روند جديد همكاري، منجر به حل و فصل عادلانه موضوع هسته اي از طريق شناسايي حقوق جمهوري اسلامي ايران و رفع تحريمها شود.

وي سپس خلاصه اي از طرح 5 ماده اي كشورمان كه در اجلاس مسكو به 5+1 ارائه شد را توضيح داده و تصريح نمود كه جمهوري اسلامي ايران پيشنهادات جديد

5+1 ارائه شده در جلسه اخير آلماتي را در قالب طرح پيشنهادي خود قابل بررسي مي داند. معاون آسيا و اقيانوسيه با توضيح در مورد پيشنهادات جديد كشورهاي 5+1 تاكيد كرد كه اين پيشنهادات به پيشنهادات جمهوري اسلامي نزديك شده و از ماهيت منطقي تر و واقع بينانه تري برخوردار است، ولي هنوز ابعاد آنها مشخص نيست و بدين منظور جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد با مشاهده حسن نيت و انعطاف لازم از سوي طرف مقابل ، زمينه هاي نيل به يك تفاهم در جلسه بعدي آلماتي در فروريدن 1392 فراهم آيد.



در اين جلسه برخي از سفراي مقيم با طرح سئوالات خود اظهار اميدواري نمودند مذاكرات ايران با 5+1 در مسير سازنده اي مبتني بر همكاري و تفاهم ادامه يابد.