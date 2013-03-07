به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله ابراهيمي در جمع هيئت‌هاي تجاري شهرهاي بغداد و كربلا در قم با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي سرمايه گذاري در استان اظهار داشت: مشتركات فراوان فرهنگي، مذهبي، ديني و اجتماعي مردم قم و عراق زمينه اي مناسب را براي ارتباطات بيشتر به خصوص در بخش صنعت فراهم كرده است.

وي افزود: توجه ويژه وزارت صنايع و سياستهاي كلان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، شركت شهركهاي صنعتي قم نيز آمادگي دارد از فرصتهاي موجود در استان به بهترين نحو استفاده كند.

ابراهيمي افزود: قم داراي پنج شهرك و چهار ناحيه صنعتي فعال است كه سرمايه گذاران خارجي مي توانند در پروژه هاي مختلف نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در اين شهركها اقدام نمايد.

وي قرار گرفتن استان در موقعيت جغرافيايي مناسب را يكي از مزيت‌هاي شهركهاي صنعتي قم برشمرد و گفت: نزديكي با گمرك و منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان همجواري با استانهاي تهران، اصفهان و اراك و دسترسي آسان به شبكه ريلي كشور سبب شده تا طي چند سال اخير استقبال مناسبي از سوي سرمايه گذاران را شاهد باشيم .

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم، در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي و فعالان اقتصادي استان ارتباطات و تعاملات مناسبي را با شهرهاي كشور عراق دارند به گونه ايي كه بخشي از توليد ات شهركهاي صنعتي قم به اين شهرها صادر مي شود.

وي اضافه كرد: ‌اخيرا ‌نيز فروشگاهي توسط بخش خصوصي و با حمايت خوشه كسب و كار كفش قم در شهر نجف راه اندازي شده كه محصولات اين خوشه را بدون واسطه و با قيمتي مناسب و رقابتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.

ابراهیمی تاكيد كرد: به دنبال آن هستيم تا محصولات ساير خوشه هاي كسب و كار قم نيز به اين كشور و يا كشورهاي هدف صادر گردد.

