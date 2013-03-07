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۱۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

ابراهيمي خبر داد:

محصولات خوشه‌هاي كسب و كار قم به عراق صادر مي‌شود

محصولات خوشه‌هاي كسب و كار قم به عراق صادر مي‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي قم زمينه حضور سرمايه گذاران كشور عراق در سطح استان را مناسب ارزيابي كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله ابراهيمي در جمع هيئت‌هاي تجاري شهرهاي بغداد و كربلا در قم با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي سرمايه گذاري در استان اظهار داشت: مشتركات فراوان فرهنگي، مذهبي، ديني و اجتماعي مردم قم و عراق زمينه اي مناسب را براي ارتباطات بيشتر به خصوص در بخش صنعت فراهم كرده است.

وي افزود: توجه ويژه وزارت صنايع و سياستهاي كلان سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، شركت شهركهاي صنعتي قم نيز آمادگي دارد از فرصتهاي موجود در استان به بهترين نحو استفاده كند.

ابراهيمي افزود: قم داراي پنج شهرك و چهار ناحيه صنعتي فعال است كه سرمايه گذاران خارجي مي توانند در پروژه هاي مختلف نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در اين شهركها اقدام نمايد.

وي قرار گرفتن استان در موقعيت جغرافيايي مناسب را يكي از مزيت‌هاي شهركهاي صنعتي قم برشمرد و گفت: نزديكي با گمرك و منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان همجواري با استانهاي تهران، اصفهان و اراك و دسترسي آسان به شبكه ريلي كشور سبب شده تا طي چند سال اخير استقبال مناسبي از سوي سرمايه گذاران را شاهد باشيم .

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم، در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي و فعالان اقتصادي استان ارتباطات و تعاملات مناسبي را با شهرهاي كشور عراق دارند به گونه ايي كه بخشي از توليد ات شهركهاي صنعتي قم به اين شهرها صادر مي شود.

وي اضافه كرد: ‌اخيرا ‌نيز فروشگاهي توسط بخش خصوصي و با حمايت  خوشه كسب و كار كفش قم در شهر نجف راه اندازي شده كه محصولات اين خوشه را بدون واسطه و با قيمتي مناسب و رقابتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.

ابراهیمی تاكيد كرد: به دنبال آن هستيم تا محصولات ساير خوشه هاي كسب و كار قم نيز به اين كشور و يا كشورهاي هدف صادر گردد.   
 

کد مطلب 2013629

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