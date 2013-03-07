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۱۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

مظفري خبر داد/

آخرين شب كنسرت حسام الدين سراج در يزد

آخرين شب كنسرت حسام الدين سراج در يزد

يزد - خبرگزاري مهر: مسئول برگزاري كنسرت حسام الدين سراج گفت: امشب آخرين سانسهاي كنسرت حسام الدين سراج، خواننده سنتي و مشهور كشور در يزد برگزار مي شود.

صادق منتظري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين كنسرت شب گذشته آغاز شد و در دو سانس مورد استقبال مردم يزد قرار گرفت و امشب نيز ساعت 9 در سالن وحدت يزد برگزار مي شود.

وي افزود: اين كنسرت با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد و با همكاري موسسه فرهنگي آواي مهرباني برگزار مي شود.

منتظري عنوان كرد: علاقمندان به حضور در اين كنسرت سنتي مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و خريد بليط به سايت www.yazdconcert.ir يا به نشاني يزد،‌ بلوار شهيد صوقي، نبش كوچه سپاه،‌ شركت پارسيان مراجعه كنند.

وي قيمت بليط هاي اين كنسرت را 25، 30 و 35هزار تومان اعلام كرد.

حسام الدين سراج، سرپرست گروه موسيقي سنتي ايراني بيدل است كه موسيقي را از 13 سالگي آغاز كرده و در بسياري از آثار خود،‌ علاوه بر خوانندگي، آهنگسازي را نيز بر عهده داشته است.

وي هم اكنون مدرس دانشكده هنرهاي زيباست و علاوه بر كنسرت هاي متعددي كه در نقاط مختلف كشور برگزار كرده، در خارج از كشور نيز به اجراي كنسرت پرداخته است.

کد مطلب 2013771

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