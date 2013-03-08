آزار و اذیت مسافران از سوی پسر شیطان صفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی طرح شکایت های مشابه در برخی دادسراهای تهران مبنی بر آزار و اذیت تعدادی پسر نوجوان در مناطق شمال غرب تهران به ویژه در دهکده المپیک و چیتگر ، بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی با دادسرای امور جنایی انجام و به دستور دادیار شعبه یکم ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با جمع بندی پرونده ها در اداره شانزدهم و آغاز تحقیقات ، شکات پرونده که همگی آنها پسران نوجوان هستند در اظهارات خود عنوان داشتند که از سوی راننده جوان یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ و با تهدید سلاح سرد ، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند .

یکی از شکات در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت هفت بعدازظهر 14 بهمن امسال از میدان المپیک و به مقصد شهرک شهید باقری منتظر تاکسی بودم که خودرو پراید 132 سفیدرنگی در مقابل من توقف کرد . در بین راه ، راننده تغییر مسیر داد و خودرو را در محل تاریکی متوقف کرد . ناگهان راننده با کشیدن قمه و قرار دادن آن در زیر گلویم ، مانع از هرگونه عکس العمل از سوی من شد و در حالیکه در سمت شاگرد راننده را بگونه ای به گاردیل چسبانده بود که نمی توانستم در ماشین را باز کنم ، با ضرب و شتم و بدون توجه به التماس هایم مرا مورد آزار و اذیت قرار داد . پس از آن مرا در تاریکی رها کرد و با سرعت زیاد و چراغ خاموش ، از محل متواری شد.

دیگر شکات نیز در اظهارات مشابه عنوان کردند که در حوالی میدان المپیک و در ساعات اولیه شب ، راننده جوان یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ اقدام به سوار کردن آنها به عنوان مسافر کرده و در طی مسیر ، با تهدید چاقو و شوکر ، آنها را مورد تهدید و آزار و اذیت قرار داده و حتی در صورت همراه داشتن وجه نقد و طلا ، اقدام به زورگیری وجوه نقد و دیگر اموال باارزش شکات نیز کرده است . در این خصوص یکی از شکات پرونده با اشاره به زورگیری اموال همراه خود ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : راننده پراید اقدام به زورگیری گردنبند طلایم به ارزش تقریبی 3 میلیون تومان و همچنین 90 هزار تومان وجه نقد همراهم کرده است .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان اداره شانزدهم با بهره‌گیری از اطلاعات به دست آمده از شکات پرونده اقدام به چهره نگاری تصویر راننده پراید سفیدرنگ کردند . در ادامه ، کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده و دیگر اقدامات پلیسی صورت گرفته ، موفق به شناسایی خودرو پراید مورد نظر شدند . با شناسایی خودرو پراید ، مالک حقوقی خودرو شناسایی و تحقیقات از وی آغاز شد . این شخص در اظهارات خود عنوان داشت : خودرو را حدود 15 ماه پیش به فردی به نام اصغر 23 ساله فروخته ام.

با به دست آمدن هویت دقیق "اصغر . ب" ، تصاویر به دست آمده از وی به شکات پرونده نشان داده شد که همگی آنها ، "اصغر" را به عنوان راننده پراید و متهم تحت تعقیب پرونده مورد شناسایی قرار دادند . بلافاصله اقدامات پلیسی برای شناسایی مخفیگاه متهم در دهکده المپیک انجام و سرانجام وی ساعت 17و30 دقیقه هشتم اسفنداز سوی کارآگاهان اداره شانزدهم دستگیر شد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به شناسایی متهم از سوی شکات و اعترافات صریح متهم در خصوص اقدام به آزار و اذیت شکات پرونده ، گفت : با توجه به شناسایی متهم از سوی تمامی شکات این پرونده و همچنین اعترافات صریح متهم در خصوص اقدام به آزار و اذیت آنها ، قرار بازداشت موقت از سوی دادیار پرونده صادر و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و سایر شکات احتمالی در دستور کار کاراگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .