662 پایگاه جشن نیکوکاری در استان سمنان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه در آستانه سال نو جشن نیکوکاری با ایجاد 662 پایگاه کمیته امداد در سطح شهر و روستاهای استان در حال برگزاری است افزود: 905 نفر در برپایی این جشن مشارکت دارند.

وی همچنین اضافه کرد: جشن نیکوکاری با ایجاد پایگاه های ثابت و سیار در شهرها، امداد محله ها، مساجد و پایگاه های بسیج ادامه می یابد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از مردم خیر استان خواست با مشارکت در این جشن ها، آنچه در توان دارند، برای کمک به نیازمندان جامعه اختصاص دهند تا بخشی از مشکلات خانواده های محروم و نیازمند برطرف شود.

انتظاری ضمن بیان اینکه در دین مبین اسلام تاکید زیادی نسبت به بحث احسان و نیکوکاری شده و همه مردم در هر سنی که هستند باید تلاش کنند از برکات بی پایان الهی استفاده کنند افزود: یکی از این راه ها شرکت در جشن نیکوکاری و کمک به همنوع است.

وی تاکید کرد: احسان و نیکوکاری از بسیاری انحرافات که به خاطر فقر به وجود می آید، جلوگیری کرده و دوستی را دربین افراد جامعه افزایش می دهد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از برگزاری جشن نیکوکاری در سه روز خبر داد و عنوان کرد: روز اول این طرح دیروز (چهارشنبه) در 448 پایگاه مدارس استان سمنان برگزار شد.

انتظاری با بیان اینکه هدف از برپایی جشن نیکوکاری در مدارس توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و توجه به هم نوع میان دانش آموزان است، اظهار داشت: کمک های جمع آوری شده در مدارس به دانش آموزان نیازمند و مدارس دارای مشکل اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: افزود: فردا (جمعه) با برپایی پایگاه های جشن نیکوکاری در میعادگاه های نمازجمعه، این جشن به پایان می رسد.

به گزارش مهر: مردم استان سمنان سال گذشته در جشن نیکوکاری چهار میلیارد و 500 میلیون ریال کمک کردند.