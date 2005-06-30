نيويورك تايمز: آمريكا با تمام ادعايش آزادي مطبوعات را نقض مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در پي فاش شدن جاسوسي سيا از عراق پيش از جنگ، دوتن از خبرنگاران ارشد آمريكايي كه اين اخبار را منتشر كرده بودند شب گذشته گفتند ترجيح مي دهند به زندان بروند تا منابع خود را فاش كنند.

توماس هوگان قاضي دادگاه آمريكايي به جوديت ميلر از نيويورك تايمز و متيو كوپر از مجله تايم تا روز جمعه فرصت داد تا اعلام كنند چطور چنين اخباري را از جاسوسي به دست آورده اند.

اين قاضي آمريكايي اعلام كرد چنانچه تا 6 جولاي اين افراد نتوانند دفاعيه اي براي خود صادر كنند، در راستاي دفاع از حقوق مطبوعات بايد به زندان افكنده شوند.

اما خبرنگاران نيويورك تايمز و تايم اعلام كردند آزادي مطبوعات حكم مي كند كه آنان منابعي را مخصوص به خود داشته باشند و هيچ گاه اين منابع را فاش نخواهند كرد.

ريچارد سوبر وكيل خبرنگاران اعلام كرد اين دوتن تصميم گرفتند هرگونه مجازات را براي دفاع از آزادي مطبوعات تحمل كنند.