جزئیات طرح ملی توسعه رمز در کشور/ بومی سازی الگوریتم رمزنگاری

دکتر مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه رمز ملی با همکاری چندین دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان و شهید بهشتی و در راستای توسعه ملی حوزه رمزنگاری تدوین و به مرحله اجرا درآمده است، اظهار داشت: این طرح با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مطرح و در شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری – عتف- به تصویب رسید.

وی تشکیل کمیته ملی رمز را با هدف اجرایی کردن طرح ها و تقسیم وظایف از جمله نخستین مصوبات این طرح ملی برشمرد که هم اکنون انجام شده است و گفت: نمایندگان این وزارتخانه ها و 6 عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده انجمن رمز ایران در این کمیته حضور خواهند داشت.

دبیر کمیته ملی رمز، توسعه رمز ملی را از جمله اسناد بالادستی سند چشم انداز توسعه کشور و نیز برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: براساس این طرح باید هرچه سریعتر علم و صنعت رمز در کشور ارتقا پیدا کند.

براری جذب دانشجویان دکترا، بومی سازی الگوریتم رمزنگاری و طراحی الگوریتم بومی و ارتقای صنعت بومی سازی در این حوزه را از جمله مهمترین وظایف این سند بالادستی عنوان کرد و به مهر گفت: هدف ما در این سند، دستیابی به رتبه اول منطقه در حوزه رمز و رمزنگاری است.

وی با بیان اینکه اهداف این سند ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور نهایی و محقق شود، تصریح کرد: رمزنگاری و رمزشناسی از جمله صنایع و علوم استراتژیک کشور محسوب می شوند که کمک به ارتقای این صنعت و ایجاد شرکتهای دانش بنیان در این حوزه در این سند ملی تاکید شده است.

دبیر کمیته ملی رمز خاطرنشان کرد: تقویت امنیت فضای مجازی، هماهنگ سازی فعالیتهای دانشگاهی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی و افزایش جذب دکتری پژوهش محور در حوزه رمزنگاری و رمزشناسی از جمله وظایف پیاده سازی طرح ملی توسعه رمز در کشور است که باید تا پایان سال 95 محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با توجه به تهدیدهای موجود علیه زیرساختهای مهم کشور، توسعه منابع انسانی، توسعه دانشگاهها، انجمنهای علمی، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان و همچنین توسعه بسترهای تخصصی در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.