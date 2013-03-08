به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که پنجشنبه در امیدیه به پایان رسید دارتاک‌خرم‌آباد با نتیجه‌ی 2 بر1مغلوب میزبان خود نفت امیدیه شد.

برای دارتاک در این بازی مهدی عبدی در دقیقه‌ی 25 گل‌زنی کرد. با این نتیجه نماینده‌ لرستان در این رقابت‌ها عملا شانسی برای بقا در لیگ دو نخواهد داشت و باید از همین الان به فکر برنامه‌ریزی برای فصل جدید لیگ دسته سوم باشد.

در سایر بازیها چوکا تالش تیم دوازدهم جدول با نتیجه‌ی 3 بر1 مغلوب نفت و گاز گچساران شد و مقاومت تهران به دلیل انصراف نفت محمودآباد به سه امتیاز بدون دردسر دست یافت.

به این ترتیب دارتاک به فاصله‌ چهار هفته مانده به پایان لیگ با 14 امتیاز همچنان در مکان سیزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و سقوطش به لیگ سه محرض است.

چوکا با این شکست در امتیاز 17باقی ماند و مقاومت تهران با سه امتیازی که کسب کرد به امتیاز 24 رسید تا همچنان از بخت ماندن در لیگ با بازی پلی‌آف برخوردار باشد.