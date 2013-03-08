  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

شکست نمایند‌ه لرستان/سقوط "دارتاک" به لیگ دسته سوم قطعی شد

شکست نمایند‌ه لرستان/سقوط "دارتاک" به لیگ دسته سوم قطعی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: هفته‌ بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم کشور با شکست تیم فوتبال دارتاک‌خرم‌آباد و سقوط قطعی این تیم به دسته پایین‌تر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که پنجشنبه  در امیدیه به پایان رسید دارتاک‌خرم‌آباد با نتیجه‌ی 2 بر1مغلوب میزبان خود نفت امیدیه شد.

برای دارتاک در این بازی مهدی عبدی در دقیقه‌ی 25 گل‌زنی کرد. با این نتیجه نماینده‌ لرستان در این رقابت‌ها عملا شانسی برای بقا در لیگ دو نخواهد داشت و باید از همین الان به فکر برنامه‌ریزی برای فصل جدید لیگ دسته سوم باشد.

در سایر بازیها چوکا تالش تیم دوازدهم جدول با نتیجه‌ی 3 بر1 مغلوب نفت و گاز گچساران شد و مقاومت تهران به دلیل انصراف نفت محمودآباد به سه امتیاز بدون دردسر دست یافت.

به این ترتیب دارتاک به فاصله‌ چهار هفته مانده به پایان لیگ با 14 امتیاز همچنان در مکان سیزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و سقوطش به لیگ سه محرض است.

چوکا با این شکست در امتیاز 17باقی ماند و مقاومت تهران با سه امتیازی که کسب کرد به امتیاز 24 رسید تا همچنان از بخت ماندن در لیگ با بازی پلی‌آف برخوردار باشد.

کد مطلب 2013932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها