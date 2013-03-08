مانور مشترک ستاد مدیریت بحران و مترو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این خبر گفت: این مانور مشترک، طی یک سناریوی فرضی با زلزله 6 ریشتری ساعت 2 بعد از نیمه شب روز پنج شنبه( 17 ا سفند ماه) با همکاری ستاد مدیریت بحران و مترو برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مانور ایجاد آمادگی سازمانهای مختلف در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از جمله زلزله است.

شادالوئی با اشاره به آماده باش گروه دوام در منطقه 8 گفت: هنگام وقوع بلایای طبیعی بهترین کسانی که می توانند به افراد کمک کنند خود اهالی محل هستند.

وی تصریح کرد: طی فراخوانی شهروندان محل که تحت عنوان دوام، داوطلبین واکنش اضطراری محلات آموزشهای لازم را دیده اند ؛ جهت سنجش توانمندیها و شناخت ضعف ها و قوتها در این مانور حضور چشمگیر خواهند داشت.

شهردار منطقه 8 با اشاره به نقش گروههای دوام به عنوان امدادگران محله ای هنگام وقوع بلایای طبیعی گفت: با توجه به ضرورت حضور آنان، تا قبل از رسیدن امدادگران سازمانهای خدمات رسان، آموزش این گروهها به صورت فصلی از سوی کار شناسان هلال احمر، آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران انجام می گیرد.

شادالوئی با اشاره به افزایش اعضای گروه دوام دراین منطقه طی سال جاری اظهار داشت: گروههای دوام به دنبال وقوع وارد عملیات شده و نیروهای امداد و نجات را پشتیبانی می کنند.