به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنج شنبه در دیدار اعضای کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای اسلامی شهر کلان شهرها و مراکز استان‌های کشور با وی هدف از بعثت انبیاء را دور کردن مردم از گمراهی آشکار ذکر کرد و افزود: انبیاء آمدند تا آموزش و پرورش و حرکت فرهنگی تمام عیار داشته باشند و امروز هم اگر حکومت اسلامی نداشته باشیم نخواهیم توانست برنامه های کاربردی را در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه ملی پیاده کنیم.

وی ابراز داشت: دیگر هدف انبیاء قیام به قسط و عدل بود تا مردم طوری تربیت شوند که مجری عدالت بوده نه این که دستگاه‌های قضایی و انتظامی آنها را برای ایجاد قسط تحت فشار قرار دهند.

یک ساعت فکر برای مسایل فرهنگی از یک سال عبادت برتر است

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: انبیاء آمدند تا عدالت اجتماعی از طریق حرکت فرهنگی ایجاد شود و از این رو اسلام بیشترین اهمیت را به فکر، علم و دانش داده است و لذا یک ساعت فکر و اندیشه برای مسایل فرهنگی از یک سال عبادت هم برتر خواهد بود.

وي اسلام را آیینی فرهنگی ذکر کرد و گفت: اگر بخواهیم اسلام و آیین فرهنگی آن در جامعه را تقویت کنیم باید پایه‌های فرهنگی قوی داشته باشیم و این که شوراها و شهرداری‌ها به سمت فعالیت‌های فرهنگی پیش می‌روند تحول خوبی است.

آيت الله مكارم افزود: شهرداری‌ها نباید تنها نگاه عمرانی به شهر داشته باشند چرا که عمران و آبادانی فرهنگی است که مایه عمران شهری و ظاهری خواهد شد.

لزوم انجام فعاليت‌هاي فرهنگي براي كاهش جرم

وی افزود: درباره دستگاه قضا نیز بارها به مسئولین تذکر داده ایم که اگر کار فرهنگی مناسبی برای مردم انجام شود جرم و گناه بوجود نیامده و به مجازات‌ها نیازی نخواهد بود.

اين مرجع تقليد شيعيان گفت:دشمن به خوبی به این حقیقت که اسلام آیینی فرهنگی است، آگاه است و از همین روی قصد دارد در فرهنگ ما رخنه کند و اقدام به ایجاد دستگاه‌های بدلی چون وهابیت، صوفی گری و بهائیت کرده است.

وي تصریح کرد:دشمنان می‌خواهند آیینی را برای ما ایجاد کنند که در آن آیین مردم نسبت به انقلاب بی تفاوت باشند و از همین رو بهایی و صوفی حقیقی را کسی می‌دانند که در مسایل سیاسی دخالت نکند.

آيت الله مكارم شيرازي با بیان این که شیطان‌های واقعی در زمان کنونی با استفاده از ترویج بهائیت و مسیحیت روی مردم ما کار می‌کنند، گفت: جای سئوال است مسیحیتی که تنها 10 درصد از آن ها تنها یک روز در هفته وارد کلیسا می‌شوند و یک هفته هر غلطی می‌خواهند انجام می‌دهند چه گلی می‌خواهند به سر ما بزنند.

وظیفه داریم جوانان را نسبت به خطرهای موجود آگاه کنیم

وی بیداری مردم در این شرایط حساس را متذکر شد و افزود: وظیفه داریم جوانان را نسبت به خطرهای موجود آگاه کنیم تا همچنان فرهنگ ناب اسلامی ما در جهان ترویج پیدا کند.

استاد برجسته حوزه بیان داشت: در فرهنگ شیعه چیزی به عنوان مقابله به مثل در مقابل اعمال وحشیانه دشمنان وجود ندارد در همین جنایات اخیر در پاکستان عده‌ای از شیعیان به ما رجوع کرده و مجوز مقابله به مثل را از ما می‌خواستند که شدیدا با آن مخالفت کردیم.